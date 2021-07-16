16.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия
Просмотров:

«Может вернуться» – к Чичваркину нет интереса у правоохранительных органов РФ

Сбежавший в Лондон бизнесмен Евгений Чичваркин может свободно вернуться в Россию, но предпочитает разыгрывать...

Сбежавший в Лондон бизнесмен Евгений Чичваркин может свободно вернуться в Россию, но предпочитает разыгрывать из себя политэмигранта.

Об этом в эфире телеканал RTVY заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«У него нет проблем с возвратом в Россию. Нет никаких уголовных дел, мер пресечения. Он может в любой момент приехать, и ничего не произойдет. Он сам принял такое решение. Он не хочет возвращаться из принципиальных соображений», – сказал Титов.

Евгений Чичваркин регулярно в эфире радиостанции «Эхо Москвы» призывает всех уезжать из России, потому что «здесь все будет медленно погружаться в советское дерьмо». Он также заявил, что 80% россиян «соображают хуже, чем собаки», и поэтому должны быть лишены избирательных прав.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть