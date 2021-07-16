«Может вернуться» – к Чичваркину нет интереса у правоохранительных органов РФ

16.07.2021, Москва, Елена Острякова

Сбежавший в Лондон бизнесмен Евгений Чичваркин может свободно вернуться в Россию, но предпочитает разыгрывать из себя политэмигранта.

Об этом в эфире телеканал RTVY заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«У него нет проблем с возвратом в Россию. Нет никаких уголовных дел, мер пресечения. Он может в любой момент приехать, и ничего не произойдет. Он сам принял такое решение. Он не хочет возвращаться из принципиальных соображений», – сказал Титов.

Евгений Чичваркин регулярно в эфире радиостанции «Эхо Москвы» призывает всех уезжать из России, потому что «здесь все будет медленно погружаться в советское дерьмо». Он также заявил, что 80% россиян «соображают хуже, чем собаки», и поэтому должны быть лишены избирательных прав.