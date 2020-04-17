17.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Церковь
Просмотров:

Может заболеть 4 миллиона – Зеленский уже списал на Пасху возможную катастрофу




Если на Пасху украинцы не посидят дома, то количество заболевших в стране составит от двух до десяти процентов от общего количества населения.

Это значит, что ситуация с инфицирование COVID-19 в стране пойдет по итальянскому сценарию, когда медикам придется выбирать, кого спасать, а кто обречен на гибель.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что мы видим от аналитиков, от наших медиков – мы консультируемся каждый день. Мы видим только одно – если будет большое скопление и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем иметь страшную статистику – от двух до десяти процентов заболевших от всего украинского населения.

И тогда мы с вами, все люди, которые не самоизолируются, а которые пойдут в церковь, тогда они, знаете, что делают? Скажу откровенно – они ставят перед выбором медиков, украинских медиков – то, что мы видели неоднократно в Италии, когда привозили людей, это ужас, а медик стоял перед выбором потому, что он понимал – среди этих десяти людей он должен выбрать кому жить. Нет мест.

У нас сложная ситуация. Если будет от двух до десяти процентов заболевших, медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше. От двух до десяти процентов – может быть такое количество заболевших в Украине», – нагнал жути Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть