Может заболеть 4 миллиона – Зеленский уже списал на Пасху возможную катастрофу

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Если на Пасху украинцы не посидят дома, то количество заболевших в стране составит от двух до десяти процентов от общего количества населения.

Это значит, что ситуация с инфицирование COVID-19 в стране пойдет по итальянскому сценарию, когда медикам придется выбирать, кого спасать, а кто обречен на гибель.

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Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что мы видим от аналитиков, от наших медиков – мы консультируемся каждый день. Мы видим только одно – если будет большое скопление и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем иметь страшную статистику – от двух до десяти процентов заболевших от всего украинского населения.

И тогда мы с вами, все люди, которые не самоизолируются, а которые пойдут в церковь, тогда они, знаете, что делают? Скажу откровенно – они ставят перед выбором медиков, украинских медиков – то, что мы видели неоднократно в Италии, когда привозили людей, это ужас, а медик стоял перед выбором потому, что он понимал – среди этих десяти людей он должен выбрать кому жить. Нет мест.

У нас сложная ситуация. Если будет от двух до десяти процентов заболевших, медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше. От двух до десяти процентов – может быть такое количество заболевших в Украине», – нагнал жути Зеленский.