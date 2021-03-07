«Можете засекать время». Роскосмос готовит полеты на Луну, Марс и Венеру

07.03.2021, Москва, Елена Острякова

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал в ближайшие несколько лет полеты российских космических кораблей на Луну, Марс и Венеру, а также строительство новых космодромов и ракет.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можете засекать время:

2021 – запуск МЛМ и Узлового модуля к МКС, запуск Луны-25 с европейским Пилот-Д, пуск 2 РН Ангара, пуск Союза с космическими туристами.

2022 – запуск к Марсу перелетного, десантного модулей и марсохода «ЭкзоМарс» российско-европейской миссии, завершение строительства Национального космического центра для 20 тысяч инженеров Роскосмоса в Филях.

2023 – начало летных испытаний Союз-5, ввод в эксплуатацию Байтерека, начало лётных испытаний нового стратегического пилотируемого корабля Орел, начало летных испытаний Ангары на новом стартовом комплексе космодрома Восточный, ввод в эксплуатацию серийного производства тяжелых ракет в Омске, ввод в эксплуатацию двигателестроительного серийного завода Протон ПМ в Перми, ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Циолковский на Восточном,

2024 – запуск НЭМ к МКС, запуск ППТК Орел со стыковкой с МКС, начало горячих испытаний новых метановых двигателей в КБХА, запуск орбитальной Луны-26,

2025 – запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата Луна-27, первый полет Орла с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном.

А в перспективе – 2028 год облет Луны экипажем и его посадка в 2030 году, отработка ЛВПК в рамках миссии Луна-28, миссия на Венеру в 2029 году, запуск Спектра УФ и Спектра М…

И это всё в контрактах, в железе, в работе. Поэтому хватит, коллеги, переживать. Лучше помогайте», – написал Рогозин.