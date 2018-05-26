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26.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Статистика, Украина

Можно брать Москву: четверть миллиона украинцев получили статус участников боевых действий


Статус участника боевых действий на Украине с начала боевых действий на Донбассе получили свыше 232,3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом  заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба ведомства.

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Он также отметил, что 51,2 тыс. военнослужащих были отмечены госнаградами и 53,7 тыс. — поощрительными отличиями Министерства.

Ранее в командовании ВСУ заверили, что начало ООС на Донбассе вместо АТО не будет влиять на получение статуса УБД и социальную защиту военных. До этого Кабмин принял решение, что присваивать статус УБД можно лицам, пребывающим в зоне боевых действий не менее 30 дней.

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