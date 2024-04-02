«Можно было избежать» – в Киеве обвиняют Зеленского и Запад в провокации войны и «многочисленных бедах»

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В обрушившихся на украинцев бедах виноват президент Владимир Зеленский, который по наущению западных «партнёров» довёл ситуацию до войны с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы переживаем сегодня – война, экономическая разруха и так далее – это тоже следствие ошибок Зеленского, а не только преступление, которое осуществляют агрессоры. Но и следствие тех ошибок, которые допустила команда президента на протяжении 2019-2021 годов, начала 2022 года. Этой войны могло и не быть. И я думаю, что историки в будущем покажут, в какие моменты президент допустил эти ошибки, которые граничили с преступлением. До начала 2021 года было несколько моментов, которые могли бы войну предотвратить», – сказал Бондаренко.

«Эта война не была неизбежной. И она во многом была спровоцирована внешними силами, на которые очень сильно ориентировалась Украина, и которые, по большому счёту, сегодня пытаются выступать в роли союзников Украины. Украинское руководство слишком доверилось внешним советникам и партнёрам», – добавил политолог.