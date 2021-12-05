«Можно было сбивать»: Украинский военный вертолёт вторгся на территорию Белоруссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинский военный вертолет Ми-8 нарушил в субботу государственную границу Белоруссии. На высоте 100 м он залетел на глубину до 1 км на территорию соседнего государства.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Ведомство публикует видео, на котором украинский вертолет совершает облет трассы в районе Мозыря, заставленной грузовыми фурами.

Украинскую сторону проинформировали об инциденте, однако она его отрицает.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко признал, что с 23 ноября на границе с Белоруссией проводятся учения «Полесье». На манёврах применяется авиация и беспилотники, но факта пересечения границы, утверждает он, не было.

«То, что заявила сегодня белорусская сторона, не соответствует действительности», – заявил Демченко.

«Так вы хоть бы видео посмотрели да не позорились», – отреагировала на это заявление белорусский журналист Людмила Гладкая.

«Ну, значит можно было сбивать», – написал в своем телеграм-канале тележурналист Григорий Азаренок.

Белорусский военный аналитик Александр Ивановский полагает, что именно такой реакции пограничников и добивались украинские провокаторы.

«Это грубейшее нарушение воздушного пространства. Мне кажется, нашим соседям экономических санкций не хватает. Они вплотную подошли к черте, за которой наш противник пытается добавить военно-политической жесткости. То есть создать условия для практически военного вмешательства. Практически выводят нас на чрезвычайную ситуацию. Они рассчитывают на то, что будет произведен выстрел, а они попытаются увернуться, создать помехи для того, чтобы в вертолет попали (он защищен определенными системами). Появление вертолета со стороны Украины – это наименее ожидаемое направление», – сказал Иватовский в интервью youtube-каналу «Главный. Тур».