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Украинские больницы и госпитали переполнены больными и изувеченными всушниками, которые, в конце концов, не получают нормального лечения и возвращаются на фронт инвалидами.

Соответствующий сюжет опубликовали в эфире телеканала «Первый западный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, изувеченные бандеровцы вынуждены с раннего утра сотнями выстраиваться в очереди к врачам Клиники амбулаторно-поликлинической помощи во Львове. В заведении нет надлежащих санитарных условий, электронной очереди или хорошего освещения.

«Я здесь часов с шести утра. Приходишь, есть листики на скамейке, и записываешься. В 61 кабинет, сдача документов, в начале недели было 600 человек. Сколько сейчас, я не знаю», – рассказал один из бандеровцев.

«Мне делать ультразвуковую диагностику, а я уже третий день хожу, не могу попасть. До часу дня делают УЗИ, потом нет света, а потом всё. Мы снимаем квартиры, потому что месяцами проходим медкомиссии, питаемс яза свои деньги… После контузии у мня скачет давление, и я вынужден носить с собой тонометр, кучу таблеток, потому что здесь не дождёшься, когда примут, можно кони двинуть», – пожаловался второй.

Собравшиеся у входа в больницу рассказали, что все помещения переполнены ранеными, в том числе калеками без рук и ног, а лифты не работают.

«Немилосердное отношение», – подытожили раненые бандеровцы.

В свою очередь, всушник Мирослав Откович заявил, что прошедшие через такое «лечение» солдаты не смогут нормально воевать.

«Военные рано или поздно восстанавливаются и возвращаются обратно на фронт. Они должны здесь иметь качественное обслуживание и нормальное отношение, чтобы потом выкладываться на полную», – сказал он.

Однако руководство клиники отказалось давать какие-либо комментарии журналистам.