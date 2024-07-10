Можно носить, а можно не носить – уклончивый ответ муфтията Крыма о никабах

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Духовное управление мусульман Крыма выступило с комментарием относительно инициативы о законодательном запрете никаба – женского головного убора с прорезью для глаз, полностью закрывающим лицо.

Позиция муфтията Крыма оставляет возможность ношения или запрета никаба на разумение главы местной мусульманской общины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава мусульманской общины может как запретить, так и обязать мусульманок носить никаб, если видит в этом необходимость и пользу для общества, посоветовавшись с учеными в области исламского права», – говорится в сообщении ДУМК со ссылкой на зама муфтия мусульман Крыма и Севастополя Айдера Исмаилова.

«Никаб действительно является элементом женской одежды, однако он не является обязательным для ношения, в отличие от хиджаба. Во времена Пророка (с.а.с), женщины носили никаб по личным предпочтениям. Мы не видим никаких ясных и четких указаний о необходимости ношения никаба, ни в аятах, ни в хадисах. Это все обусловлено лишь климатическими условиями, традициями народов, возможно, опасностями, которым может подвергаться женщина, и так далее. А вот хиджаб — обязательный элемент одежды женщины в исламе. Это четко регламентировано 31 аятом 24 суры Корана «Свет». Ношение платка, который закрывает шею, плечи и вырез груди, обязателен для совершеннолетней мусульманки», – подчеркнул Исмаилов.

Ранее запрет на никаб выдали Духовные управления мусульман Дагестана, Карачаево-Черкесии и северной Осетии до устранения выявленных угроз – скрывающую человека одежду использовали террористы при попытке сбежать во время недавнего нападения на полицейских в Дербенте и Махачкале.

В Госдуму внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Нарушителям грозит штраф. Запад традиционно будет раскачивать болезненную тему, прогнозирует журналист Натана Фридрихсон.

«Не пройдёт и недели, как наши западные партнёры, как и отдельно взятые постсоветские – именно на этой теме начнут спекулировать и рассказывать, что в России притесняют мусульман и прочую чушь. Никто никого не притесняет. Есть необходимость запретить ношение никаба. Женщине не запрещают покрывать голову, и если женщина считает, что ей это нужно, она в полном праве это делать по православным обрядам, по мусульманским, по иудейским – неважно.

Женщина имеет право покрыть голову, а здесь речь идет про никаб. К сожалению, уже новейшая история знает примеры, когда под этим одеянием были смертницы, а иногда мужчины, чтобы совершить теракт», – констатировала журналист.

Никаб также пристрастились использовать закладчики наркотиков – так их трудно опознать с камер видеонаблюдения.