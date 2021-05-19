«Можно отдать Новороссию». Илларионов отговаривает Киев от подачи воды в Крым

19.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Возобновление подачи воды в Крым будет означать капитуляцию Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «В гостях у Гордона» заявил бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, перебравшийся в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, ответившего на соответствующий вопрос, подача воды на полуостров равносильна потере Херсонской области или Киева.

«Если Украина хочет сдаться, то конечно. Можно дать воду в Крым, можно отдать Херсонскую область, можно отдать так называемую Новороссию, восемь областей, можно отдать Киев, можно до Збруча, да и за Збручем отдать, почему нет? Опять-таки, это выбор Украины, если Украина хочет быть независимым, суверенным, самостоятельным государством, желающим восстановить международно признанные украинские границы. Или Украина хочет сдаться? Это зависит от украинских властей, от украинских граждан, от украинского общества. Ответ очень простой», – заявил Гордон.