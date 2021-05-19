Подпишись на рассылку
19.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Водоснабжение, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Можно отдать Новороссию». Илларионов отговаривает Киев от подачи воды в Крым

Новости УкраиныВозобновление подачи воды в Крым будет означать капитуляцию Украины. Об этом в эфире интернет-канала...

Возобновление подачи воды в Крым будет означать капитуляцию Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «В гостях у Гордона» заявил бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, перебравшийся в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Илларионова, ответившего на соответствующий вопрос, подача воды на полуостров равносильна потере Херсонской области или Киева.

«Если Украина хочет сдаться, то конечно. Можно дать воду в Крым, можно отдать Херсонскую область, можно отдать так называемую Новороссию, восемь областей, можно отдать Киев, можно до Збруча, да и за Збручем отдать, почему нет? Опять-таки, это выбор Украины, если Украина хочет быть независимым, суверенным, самостоятельным государством, желающим восстановить международно признанные украинские границы. Или Украина хочет сдаться? Это зависит от украинских властей, от украинских граждан, от украинского общества. Ответ очень простой», – заявил Гордон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть