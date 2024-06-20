Прошедший в Швейцарии «мирный саммит» только демонстрирует, что многие западные страны всё ещё хотят войны.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил американский юрист, политический аналитик, бывший старший советник по внешней политике Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении того, что произошло в Швейцарии, на ум всё время приходит термин «клоунское шоу». В сочетании с путинским ультиматумом, который был выдвинут во время этого шоу, я почему-то чувствую, что кто-то нажал кнопку перемотки вперёд этих событий.

Это касается не только этого коммюнике, которое на самом деле является голосованием за продолжение войны, что является единственным направлением, в котором они могут мыслить. ЕС подписывал его в разных местах, чтобы увеличить количество подписей», – сказал Джатрас.