«Можно забыть об этом воинственном клоунском шоу» – в США поставили вердикт саммиту в Швейцарии

Константин Серпилин.  
20.06.2024 16:10
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прошедший в Швейцарии «мирный саммит» только демонстрирует, что многие западные страны всё ещё хотят войны.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил американский юрист, политический аналитик, бывший старший советник по внешней политике Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедший в Швейцарии «мирный саммит» только демонстрирует, что многие западные страны всё ещё хотят...

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«В отношении того, что произошло в Швейцарии, на ум всё время приходит термин «клоунское шоу». В сочетании с путинским ультиматумом, который был выдвинут во время этого шоу, я почему-то чувствую, что кто-то нажал кнопку перемотки вперёд этих событий.

Это касается не только этого коммюнике, которое на самом деле является голосованием за продолжение войны, что является единственным направлением, в котором они могут мыслить. ЕС подписывал его в разных местах, чтобы увеличить количество подписей», – сказал Джатрас.

«Это было полным провалом. И это было очевидно ещё до того, как они встретились. Так называемый «мирный план» Зеленского на самом деле является требованием безоговорочной капитуляции от русских. Так что, я думаю, мы можем забыть об этом», – подытожил он.

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