Мрачный прогноз Арестовича: Киев станет безлюдным – Украине конец
Украинская столица вполне может стать к следующей зиме непригодным для жизни городом – и тогда вся Украина потеряет волю к жизни.
Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Символически, если Киев начинает бежать, просто не выдерживает, эвакуируется масса, становится хотя бы на время городом непредназначенным для жилья, то это сильнейший удар по украинской позиции с последствиями, которые прямо сейчас точно просчитать и назвать сложно», – сказал он.
По его словам, такое развитие событий очень сильно ударит и по пропаганде, и по настроениям людей в других городах.
«Потому что любой город будет смотреть и с унынием думать: «Ну, о’кей, Киев погасили, наверное, мы следующие». Развлекаться так россиянам – полтора месяца, два. Середина марта уже можно выживать, даже если будут морозы. И вопрос: куда эта гонка заведёт?
Следующий крупный вопрос, о котором пока мало кто думает: что на следующую зиму? Успеют ли это всё отремонтировать, успеют ли создать необходимые системы защиты и прохождения следующей зимы, насколько Киев будет жилым летом, насколько жилыми будут Одесса, Днепр, Харьков? Будет или не будет война следующей зимой.
Стоит ряд вопросов… вопросов серьёзных, потому что даже если Киев просто станет нежилым, это катастрофа, которую ещё не знали за последние 50 лет нигде в мире», – опасается Арестович.
