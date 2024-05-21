Мрачный прогноз из США: Скоро Харьков станет непригодным для жизни

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Российская армия не будет штурмовать Харьков – ей достаточно только перекрыть линии снабжения.

Об этом в эфире канала «DW» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, они собираются окружить Харьков. Они не собираются осаждать его как таковой, или посылать войска в бой улицу за улицей. Всё, что нужно сделать – перерезать линии снабжения, перерезать транспортные пути в город, линии электропередач. И город будет непригоден для жизни, большинство попытается выбраться оттуда. Думаю, к этому всё идёт», – сказал Джонсон.