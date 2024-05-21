Мрачный прогноз из США: Скоро Харьков станет непригодным для жизни

Владимир Гладков.  
21.05.2024 10:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1764
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Российская армия не будет штурмовать Харьков – ей достаточно только перекрыть линии снабжения.

Об этом в эфире канала «DW» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не будет штурмовать Харьков – ей достаточно только перекрыть линии снабжения. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я думаю, они собираются окружить Харьков. Они не собираются осаждать его как таковой, или посылать войска в бой улицу за улицей. Всё, что нужно сделать – перерезать линии снабжения, перерезать транспортные пути в город, линии электропередач. И город будет непригоден для жизни, большинство попытается выбраться оттуда. Думаю, к этому всё идёт», – сказал Джонсон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть