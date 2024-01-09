Мрачный прогноз: НАТО не уйдёт с Украины, а даст Киеву ядерное оружие

НАТО не пойдет на снижение активности военного конфликта на Украине, поскольку это будет означать потерю военного плацдарма в противостоянии с Россией, и фактическое признание многополярного мира. Напротив, для повышения эскалации альянс пойдет на использование малогабаритного ядерного заряда.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что у НАТО нет другого выхода, кроме как продолжать работать на повышение напряженности на Украине. Ситуация очень простая – НАТО является инструментом Западной цивилизации, это военная организация Западной цивилизации, и она является инструментом для реализации проектов глобальных элит. Если НАТО признаёт поражение на Украине путём «слива» этой самой Украины, то это означает, что Западная цивилизация публично признала свое собственное поражение в противостоянии с Россией. И они теряют важнейший плацдарм военного давления на Россию. Поэтому понимают, что поражение в столкновении с Россией для Западной цивилизации, в том виде, какой мы её сегодня знаем, будет означать окончательное построение многополярного мира и крах Западной цивилизации», – уверен эксперт.

По его словам, поэтому коллективный Запад будет работать и идти по двум направлениям – повышение активности, повышение напряжённости на самой территории Украины, а также расширение зоны напряжённости путём возникновения и формирования новых конфликтов. Что можно увидеть на Ближнем Востоке, где в войну втягивают Иран, Сирию и Ливан.

«С другой стороны, уже заговорили о повреждении кабеля, который проходит между Балтией и Финляндией, в дополнение к газопроводу Balticconnector. Это будет означать, что в любой момент они могут закрыть границу и заблокировать Балтийское море. Это означает блокаду Калининградской области и создание военного напряжения на Балтийском ТВД (театре военных действий). Ну и нельзя забывать центральную Россию, нельзя забывать Кавказ с двумя очагами напряжённости – это армяно-азербайджанский и грузино-осетинский», – сказал Сивков.

Что касается дальнейшего напряжения на Украине, эксперт считает самым вероятным применение малогабаритных ядерных зарядов, чтобы либо обвинить в этом Россию, либо вынудить ее перейти к реальной ядерной атаке.

«Вы помните историю с мощнейшим взрывом в Хмельницкой области. Был радиоактивный выброс, и говорили, что это было от урановых бронебойных снарядов. Но дело в том, что урановые снаряды танков не взрываются, потому что у них нет взрывчатки. И уран-238, который используется в стержне этого снаряда для его подрыва, он не взрывается. Для его взрыва нужны быстрые нейтроны, которые возникают при термоядерном взрыве. Целый ряд экспертов, в числе которых нахожусь и я, полагают с высокой вероятностью, что там произошёл подрыв малогабаритного ядерного заряда. Поэтому малогабаритные ядерные заряды, которые используются у американцев для специальных операций, которые созданы для баллистических ракет Trident II D5 морского базирования, и буквально несколько лет тому назад сделали как раз для решения задач тактического уровня в неядерных конфликтах, они у них есть. И поставить на Украину они их могут легко», – считает Сивков.

Он добавил, что с военной точки зрения применение малогабаритных ядерных зарядов ничего не даст. Но с точки зрения политической, имиджевой и правовой это будет иметь серьезные последствия.

«Если имитируется применение ядерного оружия Россией против Украины, то есть они это могут сделать. Это даёт основание для полномасштабного вмешательства НАТО с применением уже нормального ядерного оружия. А если ядерное оружие будет применено по российским войскам, или, не дай Бог, по какому-нибудь российскому городу, например, уже из числа освобождённых городов, то есть Луганску, Донецку, Мариуполю, то это, по их мнению, спровоцирует Россию на применение ядерного оружия. И как следствие переход к масштабному вмешательству НАТО. То есть это оружие будет поставлено для провокации для вмешательства НАТО», – пояснил Сивков и добавил, что такая же провокация была устроена 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил варварское нападение на Израиль, чтобы оправдать военное вмешательство и решить «палестинский вопрос» в этом регионе.