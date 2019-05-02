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02.05.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Одесса, Политика, Политические убийства, Украина
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«Мразь и убийца!» – одесситы демонстративно растоптали портреты Парубия

В Одессе на Куликовом поле прошёл митинг, посвященный годовщине трагических событий 2 мая 2014 года.

Соответствующая видеозапись была опубликована в эфире YouTube-канала «17 news», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако к самому Дому профсоюзов одесситам пройти не удалось – сотрудники силовых структур перекрыли площадь, оправдывая свои действия якобы сообщением о минировании.

В ходе мероприятия были демонстративно порваны портреты спикера Верховной Рады Андрея Парубия, после чего одесситы с криками «Мразь!» и «Убийца» бросили портреты на землю и потоптались по ним.

Также один из митингующих возмутился тем, что на демонстрацию пришло всего несколько тысяч человек, и попросил президента Украины лишить Одессу звания города-героя.

«Я люблю Одессу, горжусь этим городом. Но последние два года мне стыдно за него. Почему здесь стоит тысяча человек, а не 100 тысяч? Я хотел бы обратится к нашему президенту с просьбой лишить Одессу звания города-героя. Славянск, Донецк, Луганск заслужили его больше», – заявил митингующий.

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