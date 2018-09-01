Мрази: В Киеве зубоскалят по поводу теракта в Донецке

01.09.2018, Киев, Михаил Рябов

Представители правящего режима в Киеве и обслуживающая его «медиаспильнота» со злорадством смакуют гибель лидера ДНР Александра Захарченко, убитого в пятницу в результате террористического акта в центре Донецка, где также пострадало более 10 человек.

Так, практически одновременно с известием о смерти Захарченко представляющая Украину на переговорах в Минске вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала в своем блоге фотографии бокалов с шампанским.

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«Захарченко и Кобзон теперь снова дуэт… Надо будет зайти на TripAdvisor. Оставить отзыв о кафе Сепар. Вареники там просто бомба!» – потешается называющий себя «политологом» пропагандист Тарас Березовец.

«Ну просто бомбически помянули Кобзона!» – поддакивает беглый российский либерал Аркадий Бабченко.

«Одна из марионеток Кремля, главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко последовал дорогой в ад, вслед за Гиви и Моторолой», – радуется депутат Верховной Рады Антон Геращенко, ранее обещавший публиковать на сайте убийц «Миротворец» данные российских летчиков, воевавших против террористов ИГИЛ в Сирии.

Не скрывает восторга и главный редактор украинского издания «Левый берег» Соня Кошкина.

«Что ни день, то чудесные новости. Гори в аду, убийца! Впрочем, даже ада он не заслуживает… Иллюстрируя новость о смерти Кобзона, мы поставили снимок, где они запечатлены вместе с Захарченко, на каком-то ДНРовском концерте. Пророческая оказалась фотка… Очень хочется послушать тех, кто вчера возмущался: «айяйяй, как же можно радоваться смерти человека? Ведь он был великий артист! Фуфу, какие вы гадкие». Че, по этому упырю тоже скорбеть будете? Будь уж последовательны, не стесняйтесь», – пишет она в своем блоге.

Не отстает от остальных и Юлия Тимошенко, доказывая, что ничем не отличается от своего соперника на президентских выборах Петра Порошенко.

«Господь все видит. Люди, которые убивают других, которые разрушают жизни, которые посягают на нашу святую независимость, которые нарушают Заповеди Божьи, не имеют будущего, они будут один за одним нести наказание», – написала Тимошенко.