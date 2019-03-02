«Мрази вы конченые!» – Юго-Восток встречает агитаторов Порошенко

02.03.2019, Николаев, Владимир Гладков



В Николаевской области агитаторов за действующего президента Петра Порошенко местная жительница гнала от взашей от своего дома по сельской улице.

Видеоролик «тёплой встречи» опубликован в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой он президент, что вы ходите ради него? Какой он мой президент? В стране война идёт, вы! Тебе не стыдно? Сыновья погибают, а ты ходишь и агитируешь за этого президента!» – кричала женщина.

«Ты мне не тыкай!» – попытался огрызнуться один из ретирующихся агитаторов.

«Сейчас подъедут люди к тебе! Подъедут и изловят вас здесь! Смотрите, за Порошенко! Смотрите, сколько продажных, народ, ещё ходят под хаты. Будет весь страна видеть вас! Николаевская область, город Первомайский, село Конецполь! Ходят в хату за хатой с полными сумками газет агитировать.

Мрази вы конченые! Продажные, б##дь, пи###асы, с#ка, конченые! Вас надо, с#ка, вместе с вашим президентом в парашу!» – проклинала местная жительница представителей Порошенко.