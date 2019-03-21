Мстительный Парасюк дождался момента и больно укусил Порошенко

21.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Операции ВСУ под Дебальцево и Иловайском, приведшие к образованию «котлов» и большим потерям среди украинских военных, были начаты с ведома верховного главнокомандующего Петра Порошенко, которому придется нести ответственность за произошедшее.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-АТОшник, депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я принимал и принимаю активное участие в том, чтобы были наказаны те люди, которые довели до Дебальцевского котла, до Иловайского, до того, что выпустили российские оккупационные войска из Славянска, потому что мы понимаем, что это прямая война с Россией.

Я уверен, что в Украине будет трибунал, и они все будут отвечать перед ним, и эта моя мечта заставляет меня двигаться вперед, потому что я потерял много друзей на войне, и я не могу успокоиться. Когда вижу их всех, мне тяжело держать себя в руках, потому что все эти трагедии спровоцировали они своим непрофессионализмом, безразличием и, в определенной степени, их агентурной деятельностью на страну, которая на нас напала, то есть на Россию. Поэтому я убежден, что они все будут отвечать.

Вы должны понимать, что такие операции, как Иловайск и Дебальцево не выполнялись без решения главнокомандующего, и Петр Алексеевич хорошо об этом знал. Поэтому он должен отвечать за произошедшие трагедии. И я уверен, что так будет, я живу этим, потому что просто прощать им никто не будет», – резюмировал нардеп.