Мстительный Порошенко взялся двумя руками шатать власть Зеленского – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не простил Владимиру Зеленскому своего поражения на выборах 2019 года, и сейчас будет мстить и пытаться раскачивать ситуацию внутри страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Топор войны Пётр Алексеевич не зарыл. Он ничего не забыл, у него осталась тяжелейшая психотравма из-за поражения на выборах 2019 года, и он жаждет реванша. Поэтому свести счёты с командой Зеленского для него – святое дело. Пётр Алексеевич, это не оппозиция Зеленскому, потому что Зеленский сегодня это такой вариант «армии мовы веры», только в таком более брутальном исполнении. Ведь, допустим, те же антицерковные законопроекты – голосуют и «Евросолидарность», и часть лояльная Банковой. Это не власти и оппозиции, это конкуренты в борьбе за власть. Петра Алексеевича отодвинули от корытца, вот он и бузит», – сказал Золотарев.

«Порошенко будет качать тему просроченного президента. Во многом это делают журналисты и эксперты, которые аффилированы с командой Порошенко. Был пресс-подход, значит, был пресс-подход Стефанчука, и он сказал, что все, кто ставит под сомнение легитимность президента, враги Украины. То есть Петр Алексеевич может оказаться врагом Украины. А поскольку у нас правоохранительная судебная система находится под татаровским игом, то, что вчера считалось фантастикой и невозможным, я не удивлюсь, что могут предъявить какие-то обвинения Петру Алексеевичу. Надеюсь, до ареста не дойдёт», – добавил эксперт.