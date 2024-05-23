Мстительный Порошенко взялся двумя руками шатать власть Зеленского – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 625
 
Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Бывший президент Украины Пётр Порошенко не простил Владимиру Зеленскому своего поражения на выборах 2019 года, и сейчас будет мстить и пытаться раскачивать ситуацию внутри страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не простил Владимиру Зеленскому своего поражения на выборах 2019...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Топор войны Пётр Алексеевич не зарыл. Он ничего не забыл, у него осталась тяжелейшая психотравма из-за поражения на выборах 2019 года, и он жаждет реванша. Поэтому свести счёты с командой Зеленского для него – святое дело.

Пётр Алексеевич, это не оппозиция Зеленскому, потому что Зеленский сегодня это такой вариант «армии мовы веры», только в таком более брутальном исполнении. Ведь, допустим, те же антицерковные законопроекты – голосуют и «Евросолидарность», и часть лояльная Банковой. Это не власти и оппозиции, это конкуренты в борьбе за власть. Петра Алексеевича отодвинули от корытца, вот он и бузит», – сказал Золотарев.

«Порошенко будет качать тему просроченного президента. Во многом это делают журналисты и эксперты, которые аффилированы с командой Порошенко. Был пресс-подход, значит, был пресс-подход Стефанчука, и он сказал, что все, кто ставит под сомнение легитимность президента, враги Украины. То есть Петр Алексеевич может оказаться врагом Украины.

А поскольку у нас правоохранительная судебная система находится под татаровским игом, то, что вчера считалось фантастикой и невозможным, я не удивлюсь, что могут предъявить какие-то обвинения Петру Алексеевичу. Надеюсь, до ареста не дойдёт», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть