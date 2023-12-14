Мстят за дружбу с Россией: «Запад забрасывает к нам агентов-террористов» – Лукашенко

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Спецслужбы западных стран пытаются наказать Белоруссию за дружбу с Россией – и засылают на её территорию обученных террористов.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в Минске совещании с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы имеют всё более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов. Пытаются создать террористские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наёмников», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что задержано уже несколько десятков террористических групп.

«Ладно против России, там Украина, ещё чего-то. Мы-то чего им должны? Мы тихо-спокойно живём, никому ничем не мешая. Я недавно общался с руководителями спецслужб ведущих стран, и прямо задавал им вопрос: «Вы от нас чего хотите? Вы что, не знали, что мы с Россией заключили договор, что у нас самое тесное военно-политическое сотрудничество». Мы помогали и будем помогать России. Мы это откровенно говорим, и никогда это не прятали. Это наш союзник. И стрелять в спину русским мы не позволим, и этого принципа мы и придерживаемся», – добавил президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что эта война давно превратилась в конфликт между Россией и Западом. И в НАТО этого не отрицают.

«А тогда от нас вы чего хотите? Мы поддерживали, и всячески и будем поддерживать своего союзника», – подытожил Лукашенко.