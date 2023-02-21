«Мучить Саакашвили – преступление против человечности» – в Киеве митинговали против Грузии

В Киеве горстка «свидомых» украинцев вышли под посольство Грузии с требованиями «прекратить убивать» грузинского экс-президента Михаила Саакашвили и отпустить его на лечение в «цивилизованные страны».

В митинге участвовал и брат бывшего президента Давид, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хватит играть судьбой человека, спекулировать его жизнью, дайте возможность человеку просто вылечиться», – призвал родственник заключённого грузинского авантюриста.

Пикетчики вынесли белые флаги и транспаранты с портретами Саакашвили.

Среди прочих к «побратимам» обратился киевский «активист» и майданщик Иван Лозовой.

«Ещё несколько лет назад Путин сказал, что убьёт Саакашвили, и понятно, почему. Потому что под Саакашвили Грузия, как и Украина, это пример и образец, который не терпит диктаторская, фашистская Россия! Попытка убить Саакашвили – это преступление против человечности», – драматизировал Лозовой.

Выступили и известные киевские братья-нацисты Владимир и Руслан Кошовенко.

Один из «братив» выразил претензии в адрес грузин за то, что они не выходят на майдан, как это делали украинцы. При этом он предположил, что жителям Грузии неплохо было бы на себе ощутить санкционный удар, чтобы они взбодрились и вышли на протесты.

По его словам, после СВО на Украине «следующим будет Приднестровье и Молдова, а дальше и Грузия». Также она предположил, что в убийстве Саакашвили заинтересовавны нынешние грузинские власти, которые находятся в процессе «капитуляции до Московии», при том, что протестовать против этого выходит «жменька» народа.

«Свидомый» призвал победить «русскую нечисть» и «развалить Россию», а бывшего грузинского президента назвал «островком демократии».

Примечательно, что в ходе пикета самих майданщиков было крайне мало, они возмущались, оказались отгороженными забором от дороги в связи с визитом в Киев президента США Джо Байдена. Пикетчики даже призывали главу Белого дома посетить их мероприятие и проникнуться Сочувствием к Саакашвили. Посольство же Грузии назвали «пророссийским анклавом» и выразили обиду, что никто из сотрудников не вышел выслушать «свидомое суспильство».