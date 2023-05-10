«Мудачество со всех сторон» – Кашеварова разобрала отступление под Артёмовском

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Из-за неслаженности между подразделениями укронацистам в Артёмовске удалось продвинуться на 500 метров.

Об этом своей пресс-службе рассказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров», – сказал Пригожин.

Подробности объяснила в своём блоге бывшая помощница спикера Госдумы, журналистка Анастасия Кашеварова.

«Каждый видит только то, что вокруг него и из этого делает вывод по всей ситуации на фронте. И при этом каждый считает, что только он воюет и только он герой, а все остальные кукурузу охраняют. Знаю, что бойцы и те, и другие будут стоять насмерть, но что произошло? Ведь знаю историю, где помогали друг другу», – написала она.

По словам журналистки, причина в несогласованности между подразделениями: у ЧВК был прорыв в другом месте, и они отошли, а 72-я бригада об этом не знала. В итоге ВСУ ударили бригаде в не прикрытый фланг.

Она возмутилась, что среди подразделений постоянные дрязги, ссоры и взаимные обиды.

«Вагнера, говорят, пытались связаться с 72-й, но те не хотели взаимодействовать. 72-я говорит, что на них никто не выходил. У 72-ой запрет на работу с «оркестром» от МО, а «Вагнер» слишком гордые. Хрен пролезешь сквозь дебри нытья. Мужики, а мы за что воюем? Ну что за мудачество со всех сторон? Вы-то на фронте можете друг с другом договориться, ведь сидите там жопа к жопе! Хотя зачастую бригады даже не знают, кто у них слева, а кто справа, и прикрыт ли тыл. Мы воевать нормально будем? Или линейку на фронт отправить, чтобы уже раз и навсегда выяснили у кого больше? Главное, чтобы у вас было больше, чем у противника – и силы, и духа, и мозгов. Все хотят быть лицом войны. Все хотят быть героями. Спасителями. Но без единства такого не будет. Вы все воюете и все герои. Но если вы не собьете свою спесь, мы не победим», – возмутилась журналистка.

Её поддержал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Это «проба пера», так сказать, ну, или последний звонок. Смотря, как этот урок будет усвоен. И ведь не первый раз! Точно так же нас «подвинули» в апреле аж на десять километров, и местные «начальники» трое суток молчали, пытаясь по-тихому отгрызть утраченное, пока всё это не вылезло в реал», – написал он в своём блоге.

При этом в пресс-службе Министерства обороны России происходящее никак не комментируется.

«Штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовска», – сказано в ежедневном обращении.