23.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Мудрые» белорусские пенсионеры вновь подрались с милицией


Шествие пенсионеров, которое белорусские оппозиционеры называют «маршем мудрости», состоялось сегодня в Минске.

Пожилые люди собрались на площади Независимости, а потом двинулись по проспекту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На перекрестке им преградила путь милиция. Протестующие свернули, а потом стали собираться в сквере у театра оперы. Там у них произошли стычки с ОМОН.

Нескольких пожилых людей задержала милиция. Остальные продолжили марш, который завершился у памятника белорусского писателя Якуба Коласа.

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