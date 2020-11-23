«Мудрые» белорусские пенсионеры вновь подрались с милицией

23.11.2020, Москва, Елена Острякова

Шествие пенсионеров, которое белорусские оппозиционеры называют «маршем мудрости», состоялось сегодня в Минске.

Пожилые люди собрались на площади Независимости, а потом двинулись по проспекту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На перекрестке им преградила путь милиция. Протестующие свернули, а потом стали собираться в сквере у театра оперы. Там у них произошли стычки с ОМОН.

Нескольких пожилых людей задержала милиция. Остальные продолжили марш, который завершился у памятника белорусского писателя Якуба Коласа.