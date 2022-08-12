Муджабаев назвал Гельмана – гельминтом в куче гельминтов

Новости Украины

Меджлисовский пропагандист Айдер Мужджабаев обозвал гельминтом (глистом) российского либерального галлериста Марата Гельмана, проживающего в Черногории. Его возмутило, что Гельман, который недавно получил молдавское гражданство, выступает за увеличение часов преподавания на русском языке в молдавских вузах.

Свои эмоции Муджабаев выплеснул в видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошел ты, Марат Гельминт. Это я не искажаю фамилию, это его профессия – быть гельминтом в организме любого государства. Я бы на месте Черногории подумал бы 10 раз, достаточно им своего черного горя или еще надо добавить. Потому что такие товарищи, как Марат Гельман – это самый что ни на есть русский мир. Безопасней даже Вагнера и компанию запускать, чем Гельмана, потому что вагнеровцев убить, и никто не будет визжать. А гельминт проникает в организм здоровой краины и начинает очень быстро плодиться.

И вы не замечаете, как там появляется Гребенщиков, Макаревич и дальше по алфавиту, приезжает российская ылита. Вон Артемий Троицкаий борец за русский язык в Эстонии, Илья Азар борец за русский язык в Литве, Марат Гельминт идет за русский язык в Молдове. Начинаются всякие фестивали Новослово. У этих словоблудов все слова бессмысленные – дождь, медуза. Каламбурить – их любимое занятие, поскольку дебил всегда занимается каламбурами. Вот я всю жизнь занимаюсь каламбурами», – написал Муджабаев.

Работавший в «Московском комсомольце» до 2015 года Муджабаев считает, что всех представителей либеральной российской эмиграции нужно проверить на пророссийские высказывания в прошлом и выгнать из западных стран.

«Глобальные гельминты сейчас зашевелились во всем мире после слов Зеленского о том, что русских никуда нельзя пускать. Ой, пожалуйста, оставьте нас, можно мы не поедем в прекрасную Россию будущего, которую надо обязательно сохранить в ее границах, чтобы остались и нефть, и газ. Хрен тебе! Даже чернозема у тебя не будет. Все украинское будет. А ты будешь на болотах выть, выпь гельминтская», – разошелся Муджабаев.

Он также предложил отдать особняк Гельмана в Черногории под украинский детский дом.