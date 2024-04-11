Муфтий Крыма: Украина всегда сеяла межнациональную рознь

Межнациональная рознь в Крыму существовала с подачи украинских политиков, которым нужно было разделять людей, отвлекая от постепенного урезания прав автономии Киевом.

Об этом «Первому севастопольскому заявил муфтий мусульман Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Украине межнациональная рознь была заложена в общественное сознание, и это было большой проблемой для Крыма. Если сегодня вы услышите, что в Крыму ущемлены права народов – это ложь. Здесь работает Конституция, и человек, живущий согласно закону, живёт свободно. Его права не ущемляются. Однако, как только закон нарушается, люди несут ответственность и наказание.

Пророк говорил: даже если моя дочь Фатма нарушит правила, то должна понести соответствующее наказание. Поэтому, когда ты живёшь в обществе, помогаешь людям словом и делом, физически и материально, то тебя будут уважать в обществе. Но, если ты будешь нести раздор, шантажировать людей, то и отношение будет соответствующее», – отметил священнослужитель.