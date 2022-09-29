Муфтий Крыма встретился с мобилизованными соотечественниками

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Муфтий мусульман Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев лично встретился с крымскими татарами, призванными по мобилизации на службу в ВС РФ.

Он призвал не поддаваться на провокации и соблюдать законы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня встретились с мобилизованными крымскими татарами, насколько нам известно, встреча была с частью наших воинов — около 150 человек. Часть сейчас находится на обучении. Мы с ними помолились, выразили слова поддержки и отметили, что должны быть всегда в духе, с силой, всегда смотреть вперед. Мы со своей стороны всегда будем оказывать духовную поддержку, молиться за них, чтобы они в скором времени вернулись к своим семьям, родным и близким», — сообщил муфтий, и прокомментировал провокации в социальных сетях относительно преимущественного призыва мусульман Крыма в Вооруженные силы РФ.

«На самом деле очень много различных провокаций. На всякого рода провокационные вбросы не обращайте внимание. Всегда слушайте официальные источники, – отметил Аблаев. – В различных социальных сетях распространяется всякая недостоверная информация, призывы провокационного характера, но Духовное управление мусульман Крыма никогда не поддавалось и не поддаётся на эти провокации и призывает всех соотечественников не подаваться им. Мы все живём в Крыму, у нас есть своё государство, и его законы все мы обязаны соблюдать».

Ранее признанный экстремистским меджлис крымско-татарского народа заявил о геноциде татар Крыма путем их преимущественной мобилизации в армию РФ. Причем если изначально звучали цифры в 80-90% от всего состава мобилизованных, то сейчас количественное представительство снизилось до 50%. При этом только на приведении к присяге мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе выстроилось более 2 тысяч бойцов, и следуя логике меджлиса – половина из них должны быть крымские татары, что не подтверждается ни кадрами съемки, ни присутствующими на площади провожающими членами семей.