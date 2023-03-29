Муфтий крымских татар осудил Зеленского за захват Киево-Печерской Лавры. Монахов готовы принять на полуострове

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Украинское государство занимается рейдерским захватом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, изгоняя оттуда монахов канонической Православной Церкви, чтобы затем передать монастырь раскольническим структурам, подчиняющимся Стамбулу.

С таким заявлением выступил муфтий Крыма и города Севастополь хаджи Эмирали Аблаев, комментируя ситуацию вокруг православной святыни в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорога, выбранная украинской властью в отношении религии – путь в пропасть. Использовать религию, глумиться над ней, разделять на своих и на чужих, все это антинародное преступление. То, что происходит сегодня вокруг православной святыни в Киеве — Киево-Печерской Лавры, можно назвать государственным рейдерством. В цивилизованном мире такие действия не позволительны в отношении традиционной религии, у которой миллионы прихожан. Так вести себя могут люди, очень далекие от своих корней, религиозных основ и традиций», – подчеркнул муфтий.

«Мы, как мусульмане крымской земли, имеющие опыт с захватами культовых объектов и сооружений, жестко осуждаем какие-либо действия, направленные на оскорбление чувств верующих, нарушение прав в сфере свободы совести и вероисповедания. Такого рода провокации в отношении религии, никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут, и это украинские власти должны хорошо понять и усвоить истину, что все мы, рано или поздно, возвращаемся к Всевышнему», — заявил Аблаев.

Отметим, что Крымская митрополия сегодня тоже выступила с заявлением, в котором выразила «серьёзную обеспокоенность» ситуацией.

В эфире «Крым 24» руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк сообщил, что многие монахи из Лавры, всего скорее, будут вынуждены перейти в пока что еще оставшиеся за канонической Церковью другие монастыри Киевской области. Однако монахов также готовы принять и в Крыму – «мы готовы протянуть братскую руку помощи».