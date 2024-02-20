Муфтий мусульман Крыма и Севастополя пригласил Путина на открытие соборной мечети

Владимир Путин приглашен на открытие самой крупной в Крыму соборной мечети в Симферополе, строительство которой было осуществлено после воссоединения полуострова с Россией.

Сам факт её возведения является наглядным ответом на распространяемую Украиной и Западом ложь о якобы ущемлении крымских мусульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Жители Крыма хорошо знают, что на встрече с президентом в 2015 году нашим единственным желанием и просьбой было строительство соборной мечети. Я на протяжении 25 лет работаю в должности муфтия, и всё это время праздничные намазы вынужденно проводим в спортивных залах. Поэтому это было желание всего народа, и об этом мечтали десятилетиями. Это желание исполнилось. Ещё раз, повторюсь, в 2015 году, моя единственная просьба к президенту была строительство соборной мечети. Президент тогда сказал, что окажет поддержку. Глава нашей страны тогда привёл в пример мечеть города Москвы. Он сказал, что мы в центре Москвы открыли соборную мечеть, тут тоже построим, не беспокойтесь», – рассказал в интервью «Крым 24» муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев.

По словам муфтия, соборная мечеть станет символом объединения не только мусульман Крыма, но и всех народов, проживающих на полуострове. После ее открытия, посетители будут приходить и днем, и ночью. Кто-то будет приходить для совершения поклонения, кто-то на экскурсию.

«Надеемся, что к следующему праздничному намазу мечеть будет открыта, и мы вместе совершим здесь праздничный намаз. Мы ждём президента на открытие мечети. Если спросить, насколько важна для нас эта мечеть, то, конечно, словами это не передать. Однако для нас важнее этой мечети является межнациональное и межрелигиозное единство народов Крыма. Поскольку если в семье нет единства и гармонии, то и процветания не будет. В таком разрозненном обществе нет необходимости ни в строительстве мечети, ни храма. Сегодня на полуострове межнациональное и межрелигиозное процветание, строятся мечети, храмы, школы, детские сады. Мы за это очень благодарны и гордимся этим, все это видят и понимают. Пусть Всевышний Аллах укрепит межнациональное, межрелигиозное единство, которое царит в нашем Крыму», – подчеркнул Аблаев.

Он добавил, что на курултае при переизбрании муфтия был принят ряд решений, связанный со строительством и оформлением мечетей, медресе, религиозным образованием. И все эти планы будут постепенно реализованы.

«Не перечислить того, что сделано в Крыму, но в планах ещё больше. Крым станет совершенно другим, и нам важно передать следующим поколениям межнациональное единство, чтобы новое поколение не разжигало межнациональные конфликты, не настраивало людей друг против друга. Это всё начинается с детских садов, со школ, где закладывается основной фундамент. И тут нужна слаженная работа, и если идеология учебного заведения направлена на сохранение единства, наше будущее будет позитивным. Мы уверены, что шовинизм, совершённый во времена Украины, не повторится. Конечно, сегодня так же много проблем. Нельзя сказать, что всё идеально, но благодаря грамотной поступательной политике, идеологии, проблемы решаются, они обязательно закончатся», – считает муфтий.

По его словам, предстоящие президентские выборы являются залогом будущих свершений. Что касается действующего президента, то лидер мусульман считает его вклад в сохранение религий и культур неоценимым.

«На мой взгляд, в мире сейчас больше нет такого правителя, а я религиозный деятель и на всё смотрю через призму религии. Я не могу лукавить и говорить неправду. Сегодня в мире есть четыре главных священных писания, и наш президент оберегает их и оберегает все религии, что есть в России. Он даёт основу для соблюдения и развития всех традиционных религий, он видит силу государства в разности религий и наций, проживающих в России. Я считаю президента достойным человеком. Можно много говорить, но мы всегда оцениваем человека по поступкам. Мы благодарны президенту за его работу во благо государства. Ждём его на открытие соборной мечети. Скоро предстоят выборы президента страны, и хочу призвать всех прийти на голосование и сделать свой выбор», – заключил Аблаев.

Слова муфтия наверняка вызовут бешенство у сбежавшей в Киев верхушки запрещенного за экстремизм меджлиса. В отличие от беглецов, присягнувших бандеровскому режиму, Аблаев в 2014 году выбрал сторону России, за что теперь ненавидим бывшими “соратниками”.

Отметим также, что ранее неоднократно звучала инициатива пригласить на открытие Соборной мечети президента Турции, однако администрация Реджепа Эрдогана так и не подтвердила визит – ведь это могло бы стать прецедентом признания российской юрисдикции в Крыму главой одной из стран НАТО. В то же время, Эрдоган продолжает встречи с верхушкой меджлиса, несмотря на запрет этой структуры в РФ.