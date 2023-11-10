Муфтий озабочен критикой мигрантов в СМИ России и настроениями после погрома в Дагестане

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Мусульманская община России осудила «кучку невежд», устроивших беспорядки в аэропорту Дагестана. Но громкие заявления отдельных политиков могут привести к волне негатива в адрес мусульман России, чему нужно противостоять уже сейчас.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в Махачкале, это явная модель когнитивного воздействия на наше общество. Да, понятно, что идёт информационный вброс и настраивание, но сейчас уже и не скрывают, что огромные миллиардные суммы Запад и Америка вкладывают в когнитивные войны. И они вот такого рода идеологические ловушки нам и вбрасывают в наше общество. А межрелигиозный мир и согласие – это основа нашего государства. Посмотрите, почему именно Дагестан? Потому что самый многонациональный регион, в котором самые древние мечети, самая древняя синагога, древний христианский храм в горах. И именно этот регион был выбран для того, чтобы раскачать эту ситуацию. Но, тем не менее, мы должны также заявить, что вот эта малая кучка невежд она никак не поддерживается многомиллионной уммой (религиозной общиной) мусульман. Наоборот, все с осуждениям сразу же выступили по тем действиям, которые, к сожалению, имели место быть», – заверил муфтий.

В то же время, по его словам, активизировавшийся в публичном поле «язык вражды» может привести к гораздо более серьезным последствиям.

«Мусульманское сообщество страны беспокоит тема очень жёстких высказываний, в том числе и по мигрантам. Нам кажется, что идёт некое такое нагнетание этой темы. Эту волну раскачивают, и у нас есть обеспокоенность тем, что эта волна потом после мигрантов она может перекинуть и на мусульман, граждан нашей страны. И кто эту волну тогда остановит? Эти выступающие разного толка политики? Я не думаю, что они с этим справятся. Поэтому надо на это обязательно внимание обратить, нужно очень аккуратно говорить на такого рода темы», – заключил Крганов.