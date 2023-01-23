Муфтият Крыма просит соответствующие органы освободить захваченные радикалами мечети

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Духовное управление мусульман Крыма не справляется с радикалами, удерживающими под контролем мечети и прихожан из мусульманской общины.

Около 10 мечетей вообще не относятся к ДУМК, сообщил в эфире «Крым 24» заместитель Муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нам неподконтрольных мечетей около десятка, они видны, приходят жалобы от прихожан. Но и назначенный нами имам, находясь под давлением, продолжительными угрозами физической расправы, в какой-то момент ломается, оставляет мечеть и уходит. Это человеческий фактор. Мы работаем с этим, – заверил он. – Но для решения этого вопроса необходимо содействие государственных органов и силовых структур, в том числе. Есть мечети, где земля и здание находится в собственности Духовного управления мусульман Крыма. Есть судебное решение, но, к сожалению, представители тех или иных маргинальных групп продолжают осуществлять религиозную деятельность. Мы не можем идти и физически выставлять их за пределы мечети. Думаю, что это функции государственных органов, власти, структур, которые должны обеспечивать законность. Мы, конечно же, должны сперва применять превентивные меры».

Радикальные течения ислама появились после развала Советского союза. В частности, запрещенная в РФ организация «Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» проникла в Крым из Узбекистана вместе с возвращающимися на полуостров крымскими татарами. Дальше последовали захваты мечетей, попытки смещения имамов с целью проповедования своей идеологии и вербовки новых членов, распространение течений в мусульманском сообществе Крыма и его радикализации. Но в украинский период деятельность Хизб ут-Тахрир не пресекалась, и после перехода Крыма в состав Российской Федерации был введен двухлетний мораторий на применение уголовных статей к хизбам, и первые задержания радикалов начались в начале 2016 года.

«Чтобы человек сохранил своё традиционное понимание ислама, он должен придерживаться тех традиций, которые проповедовались испокон веков. Это будет неким иммунитетом, будет правильно. Но, вместе с тем, необходимо поставить на должный уровень образование – должны преподаваться традиционные вероубежденческие аспекты. Исламское образование в России должно быть выверено и выведено на должный уровень. Ну и потом законодательно, конечно, регистрация отдельных религиозных местных организаций должна быть серьёзной, с проверкой. Иногда люди скрывают свои убеждения, вводят в заблуждение органы власти, Министерство юстиции, например, где проходят регистрацию. И не всегда даже эксперты, которые там находятся, могут это выявить, потому что они находятся далеко в Москве. Поэтому здесь многогранный вопрос: если консолидироваться и все заинтересованные стороны выработают определённую позицию, думаю, можно минимизировать распространение данных радикальных организаций», – считает Исмаилов.

Под контролем ДУМК около 350 мусульманских общин, 200 мечетей и 200 молельных домов, а также 5 медресе.