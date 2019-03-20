Муфтият показал мечеть, куда пригласили Эрдогана: В Киеве гадают – приедет или не приедет

20.03.2019, Киев, Игорь Петров, Владимир Гладков

В Крыму продолжается строительство Соборной мечети, на открытие которой президент РФ Владимир Путин пригласил турецкого лидера Реджепа Эрдгана.

Фотографии со стройплощадки опубликовала пресс-служба муфтията республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уже готовы все коммуникации на территории мечети, готовится внутренняя отделка стен и происходит благоустройство территории.

Эксперты на Украине, опрошенные «ПолитНавигатором» разделились во мнении, сможет ли президент Турции прибыть в Крым, ведь это наверняка вызовет протесты Киева.

«Путину надо демонстрировать прочность своей позиции и неизменность сложившегося статус-кво. Безусловно, визит такого уровня работал бы на усиление позиции. Но Эрдоган – прагматичный политик, а прагматичный политик не делает шагов, которые усиливают позицию на одном фланге и ослабляют их на другом. Поэтому, скорее всего, он примет приглашение, но найдет причины, по которым приехать не может», – заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев.

«Я думаю, Эрдоган приедет. Сам факт строительства и открытия этой мечети для Турции является очень важным шагом. Он важен с точки зрения сохранения духовного влияния в Крыму. Там уже очень дано вне строились масштабные мусульманские объекты. А эта мечеть очень большая и значимая. Для Турции это важно, и я думаю, что Эрдоган взвесит все «за» и «против» и приедет», – возражает директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Гипотетический приезд Эрдогана в Крым стал бы фактом признания российского статуса полуострова. Но этот визит, по мнению директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко, важен также и для самого турецкого лидера, который стремится усилить влияние, как в мусульманских странах, так и в блоке НАТО.

«Думаю, Путин не делал бы заявления о том, что Эрдоган приедет, если бы не было предварительных договоренностей и гарантий того, что Эрдоган действительно приедет. Было бы несерьезно, если бы Путин такое заявил, а потом Эрдоган сказал, что не приедет или что он думал, но передумал или нашлась какая-то причина не приехать.

Очевидно, существует какой-то ряд договоренностей между Россией и Турцией, который предполагает в том числе и геополитическое переустройство Черноморского региона. Вероятно, Турция будет как-то корректировать свою роль в НАТО. Турция этим визитом фактически признает российский статус Крыма…

Происходят очень серьезные подвижки во внешней политике Турции. Это касается как геополитических, так и этнокультурных аспектов, религиозных и т.д. Мы понимаем, что для Турции вопрос Крыма – это не только вопрос международной дипломатии, безопасности и т.д., но это и вопрос внутренней политики, учитывая то, что в Турции крымских татар живет больше, чем в какой-либо другой стране. Их там свыше полумиллиона. Эти люди сохраняют свою идентичность, и эта идентичность определенным образом влияет на их политическое, в т.ч. электоральное поведение. Полмиллиона избирателей – это весомый фактор.

Крымские татары общаются с другими общинами, которые в свое время переселились с Северного Кавказа, например, с черкесами, вайнахами и другими народами, и это еще больше увеличивает их вес.

Эрдоган вынужден считаться с настроениями в этой среде, с тем, что меджлис все больше отрывается от реальной жизни крымских татар, и уже фактически представляет такую вещь в себе, представляет несколько десятков людей, которые живут в Киеве и которые «работают крымскими татарами» в государстве Украина. Получают государственное финансирование, статус, в том числе статус депутата Верховной Рады, поддержку СМИ, какую-то финансовую поддержку, возможность путешествовать по миру, представляя интересы крымских татар в своем понимании.

При этом в Крыму совсем какие-то другие татары. У них свои проблемы, достижения, перспективы и пр. и в Крыму появляются новые люди, которые представляют интересы этих крымских татар. Интересы, которые касаются сферы образования, землепользования, трудоустройства, и пр. Эти люди развивают бизнес со своими соплеменниками в Турции, поддерживают гуманитарные контакты. На этом и строится реальная политика.

А Эрдоган – человек очень прагматичный, не тот человек, который будет жертвовать реальными национальными интересами и даже своими партийными интересами ради того, чтобы понравиться кому-то там в Вашингтоне или тем более в Киеве», – уверяет Белашко.