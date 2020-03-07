07.03.2020, Нью-Йорк, Максим Карпенко
 
Крым, ООН, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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Муфтию из Крыма не дали выступить в ООН




ООН лишила права голоса представителей Крыма, которые хотели рассказать о реальном положении дел на полуострове и развенчать лживые мифы украинской пропаганды. Зато такое право было предоставлено бежавшим в Киев экстремистам из крымско-татарского меджлиса.

Об этом, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Россия предлагала включить по видеосвязи крымских общественников, религиозных и политических деятелей, но в ООН придумали смешной предлог, чтобы не допустить этого.

«Уважаемые господа-организаторы, в пояснительной записке к сегодняшнему мероприятию вы написали, что оно должно позволить присутствующим здесь получить информацию «из первых рук» о положении на полуострове.

Мы внимательно сидели вас слушали – не первый раз уже на таких мероприятиях. А где же эти «первые руки»? Когда эти люди в последний раз были в Крыму и были ли они в российском Крыму, о котором сейчас идет речь?

Мы попытались исправить этот недостаток, который обесценивает всю сегодняшнюю встречу, предложили письменно организаторам организовать участие по видеосвязи ряду крымчан – заместителю муфтия Крыма, руководителю Украинской общины полуострова, постоянному представителю республики при президенте России. Они были готовы сегодня выступить, но, к сожалению, в участии им было отказано под смехотворным предлогом о том, что бриферов, дескать, и так много.

Значит, просто вы не хотите слышать информацию о реальной ситуации в Крыму! Вместо упомянутых мной людей, которые могли бы действительно рассказать, что реально происходит, сегодня нам докладывали люди, которые никого из крымчан не представляют сегодня и в последний раз были в Крыму, когда полуостров подчинялся Киеву. Как они могут давать адекватные оценки о жизни на этой российской территории, и какая добавленная стоимость услышанных нами сегодня сказок?» – заявил Полянский.

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