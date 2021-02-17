Мухарский лютует: «Половина Украины русские. Срочно запретить их язык»

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Половина населения Украины – русские, а потому ради сохранения целостности страны необходима тотальная украинизация, не оставляющая ни единого шанса русскому языку когда-либо звучать в общественном обиходе.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил известный под псевдонимом «Орест Лютый» одиозный украинский шоумен-русофоб и телеведущий Антон Мухарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Половина населения страны – русские. Они буду любить Россию. Это их Россия с Жуковым, со Сталиным, с Пушкиным, Достоевским, Булгаковым и Буниным. Давайте называть вещи своими именами. Половина граждан Украины имеют российскую ментальную прошивку, и их невозможно от этого избавить. Они такие. Они русские.

Единственное, что можно сейчас делать, потихоньку меняя это. Это действительно вливать огромные деньги в украинское образование, в украинизацию всех сфер жизни. То есть те половинчатые формы, которые мы видим на телевидении и в прессе, они способствуют тому, что малороссы и русские чувствуют себя прекрасно, потому что мы один народ по языку», – сказал русофоб.

«Запретить категорически вообще в общественном обиходе русский язык, не выдавать лицензии телеканалам, если они не могут обеспечить на 100% вещание на украинском языке. Не выдавать лицензии печатным СМИ, потому что весь контент должен быть на украинском. Мы должны маркировать Украину как Украину», – призвал Мухарский.

«Провести лютую, суровую украинизацию, введя те законы, которые я называл: стопроцентный украинский язык во всех средствах массовой информации, телевидение, газеты, книгоиздательство исключительно на украинском, образование исключительно на украинском. И тогда у нас имеется шанс остаться на тех границах, в которых, по крайней мере, Украина существует сейчас. Если мы этого не сделаем, то возможно, что тот пояс [русскоязычные регионы] отойдет России. Я не исключаю такого развития событий», – добавил резюмировал шоумен.