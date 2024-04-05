Мухин: Запад объявил Путина «автократом». Ничего обидного не вижу
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди выглядят титанами на фоне западных политиков, и эта сравнительная характеристика вводит в неистовство евроатлантический истеблишмент.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отрицательная селекция западного истеблишмента произошла в результате работы vip-образования в разных элитных группах, где под видом «лучшие виды услуг» был выведен особый вид западного политика. Человека, не обладающего достаточно серьёзным кругозором, но зато хорошо и умело отрабатывающего определённые стереотипы и нарративы, которые ему предлагаются в качестве методички.
Именно поэтому у меня нет оптимизма относительно того, что при нынешних выборах в западных странах в 2024-2025 гг. что-то изменится. Потому что, как и первая, вторая, третья линия западных политиков, они, в принципе, ничем друг от друга не отличаются. Они крайне ангажированные и представляют из себя если не атлантистов, то их аватаров», – сказал Мухин.
«Именно поэтому на их фоне Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди – выглядят титанами. Никто не отменяет их собственных достоинств, но эта сравнительная характеристика вводит в неистовство западный истеблишмент. Именно поэтому эти лидеры подвергаются серьёзным информационным атакам. Именно поэтому было выдумано искусственное деление на «автократии» и «развитые демократии».
Чтобы ущемить каким-то образом страны, которые придерживаются традиционных способов политического бытия, их наименовали «автократиями», и их лидеров назвали «автократами». Как будто это что-то обидное. Честно говоря, ничего обидного здесь не вижу. Есть ли защита от этой системы? Да, есть. Это БРИКС+. Расширяющаяся организация, которая создаёт альтернативную инвестиционную реальность», – добавил политолог.
Спасибо!
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