«Мухожук» по-казахски

20.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

Во вторник, 19 марта, подал в отставку 78-летний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Последний из обоймы советских партократов, оказавшихся у руля одной из крупнейших республик СССР, бывший член Политбюро, возглавлявший Казахстан почти 30 лет.

Впервые об отставке Назарбаева всерьёз заговорили после трагических событий 2011 года в Жанаозене, где власти Казахстана (с подачи китайского менеджера Юань Му) жесточайшим образом подавили протесты рабочих нефтегазовой отрасли, расстреляв пятнадцать человек, арестовав и ранив сотни митингующих.

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Протесты имели социально-экономическую подоплеку и получили широкий резонанс в мире. Тем не менее астанинский политический долгожитель устоял и остался править Назарбайством ещё на восемь лет.

Телевизионное обращение Назарбаева к нации чем-то напоминало ельцинское, 20-летней давности, заявление об уходе «я устал, я мухожук». Объясняя свою отставку, Елбасы признался, что возглавляемый им Казахстан переживает не лучшие времена, в республике обострились социально-экономические проблемы, уровень жизни населения падает, экономика в застое, крокодил не ловится, не растёт кокос…

Правда, и всю ответственность за указанный воз проблем Назарбаев возложил на себя лично. Единственной разницей между отходными речами Ельцина и Назарбаева было то, что Ельцин просил прощение у народа России без огонька и в стиле «понять и простить», тогда как глава Казахстана подошёл к делу серьёзно, со списком дел и конкретными цифрами.

В общем, команде имиджмейкеров Нурсултана Абишевича можно поставить жирный плюс. Процессу зачитывания президентской «mea culpa» для полного погружения не хватало только посыпания головы пеплом на камеру в прямом, а не переносном смысле.

В покаянной речи бывшего члена Политбюро не обошлось и без пошлых фраз про «расставание с тоталитарным советским прошлым» и «СССР оставил нам в наследство хаос и нищету». Впрочем, бывшим советским людям не привыкать, что политики «новой формации», выросшие из гумуса советской партноменклатуры и обязанные всем СССР, не отличаются благодарной памятью к покойному.

Официальной причиной отставки названо состояние здоровья Елбасы, что давно не является секретом. СМИ последние несколько лет глухо бубнили о плохо поддающейся лечению президентской простате.

Как только прошло первое удивление от новости с отставкой «последнего из могикан», возник вопрос: что же будет дальше? И, надо сказать, вопрос этот совсем не праздный, поскольку речь идёт не только о второй по величине республике бывшего СССР, но, также, и о «мягком подбрюшье» России и государстве, входящем в оборонно-политический и таможенно-экономический союзы с РФ и другими постсоветскими государствами.

С должностью местоблюстителя до объявления даты досрочных выборов всё, вроде, понятно.

Функции и.о. президента Казахстана переходят к председателю сената парламента, бывшему премьер-министру, Касым-Жамарту Токаеву. Судя по всему, человеку из МИД.

Правда, вскоре выясняется, что если Назарбаев и уходит, то недалеко и сохраняя всю полноту государственного контроля. В частности, Елбасы сохранит за собой посты председателя правящей партии «Нур Отан», члена Конституционного совета и председателя Совета безопасности Казахстана.

А теперь не столь очевидное. Если поднять прошлогодние архивы СМИ, касающиеся Казахстана, то станет ясно, что весь 2018 год Назарбаев тщательно готовился к отставке, стараясь сохранить собственное влияние на процессы в республике, при этом максимально обезопасив себя любимого и родственный клан от любых внутренних посягательств в обозримом будущем.

Для этого был принят ряд весьма любопытных законов и поправок:

Закон о национальной безопасности, дающий Елбасы право пожизненно возглавлять национальный Совбез, а силовому блоку – удерживать под контролем ситуацию в республике.

Были внесены изменения в конституционный закон «О выборах», позволившие отсеять несколько опасных групп претендентов на верховную власть. Одна из важнейших поправок: в президенты может быть выдвинут кандидат, имеющий опыт государственной службы или проработавший в выборных должностях не менее 5 лет.

Эта поправка автоматически обнуляет президентские амбиции конкурирующих родоплеменных бизнес-кланов и отдельных олигархов.

Выдвижение разрешается лишь «республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке». После регистрации заявки команда претендента должна заручиться поддержкой, собрав не менее 1% подписей от общего числа избирателей.

Очень удобный для «близкого круга» Назарбаева пункт, поскольку «республиканских общественных объединений» в Казахстане кот наплакал, да и те находятся под контролем родственников и кунаков Елбасы.

За 2018 год Назарбаев провёл серьёзные изменения в правовой системе, увенчавшиеся показательными смещениями и арестами нескольких первых заместителей министров и бывших акимов (глав областей).

Немаловажно, что силовики Назарбаева довольно жёстко пресекли попытку самоорганизации пророссийских сил. Надо сказать, что борьба Назарбаева с русской общиной Казахстана – это отдельная и длинная тема, однако, следует заметить, что прессинг русских в Назарбайстве, начавшийся сразу после развала СССР, усилился после воссоединения Крыма с Россией. Одна из последних инициатив Елбасы – запрет на использование русского языка. Сначала на деньгах. Далее, надо думать, везде.

Назарбаеву есть чего бояться. Его отставка может подстегнуть центробежные процессы в республике. Северные территории, переданные Хрущёвым КазССР на тех же птичьих правах, как и Крым Украине, тяготеют к России и даже перенос столицы из Алма-Аты в бывший Целиноград не смог остановить это притяжение.

В то же время Южным Казахстаном управляет дюжина родовых бизнес-кланов, антирусских и прокитайских одновременно, находящихся в сложных отношениях с семейным кланом Назарбаевых. В чём-то ситуация напоминает этнокультурный антагонизм между Западом и Востоком Украины, приведший к утрате территорий, войне и общей деградации некогда самой зажиточной республики СССР.

Не забудем, что сам Елбасы некогда приложил руку к созданию сложной межэтнической обстановки в республике, поощряя переселение казахов из Китая, Монголии и азиатских республик бывшего СССР, любой ценой добиваясь численного перевеса «титульной нации». Опыт оказался провальным. Оралманы, близкие по крови, но далёкие по культуре и общей истории с коренными казахами, плохо поддаются интеграции и постепенно становятся изгоями. Казахские нацики с молчаливого одобрения сверху, канализируют недовольство оралманов, направляя его на русских и другие этнические группы, стараясь вытеснить их из республики.

Наблюдатели сходятся во мнении, что местоблюстителя Токаева вряд ли следует рассматривать в качестве преемника Елбасы.

Скорее всего, его место в скором будущем могут занять либо его старшая дочь Дарига, сосредоточившая в своих руках серьёзные коммерческие и медийные ресурсы, либо председатель правления гос. инвестиционного фонда «Самрук Казына» Ахметжан Есимов, считающийся «кошельком семьи» Назарбаева.

Третьим возможным преемником может стать нынешний глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Карим Масимов, стоящий намного ближе к «телу номер один», чем объявленный местоблюститель.

Масимов, как доверенное лицо президента, был не только назначен координировать работу казахстанских силовиков, но в недавнем времени управлял финансовыми потоками, идущими в республику из КНР и арабских стран.

Несмотря на растерянную реакцию российского сенатора Валентины Матвиенко и туманную формулировку кремлёвского пресс-секретаря Пескова на отставку Назарбаева, близкие к российским силовым органам источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщают, что Кремль знал об отставке Елбасы минимум за полгода до 19 марта. Кроме того, сразу после объявления об отставке, Назабаев имел продолжительный телефонный разговор с Москвой. Содержание его неизвестно, но паники или даже намёка на обеспокоенность Кремля не заметно.

В целом, можно быть уверенным, что, после ухода Назарбаева, Казахстан ещё долго будет ощущать его крепкую отцовскую руку на своих фаберже, а внутренняя и внешняя политика продолжить течь в прежнем русле. По крайней мере, до тех пор, пока Елбасы жив и управляет ситуацией…