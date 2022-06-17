Муки многовекторности: Сербская верхушка хочет в ЕС, но избежать позора с Косово

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич во время выступления на форуме в Охриде заявила, что без интеграции Западных Балкан в Евросоюз не может быть общего развития и прогресса.

Она также прокомментировала поступившие недавно от ЕС новое условие о признании независимости захваченного албанскими сепаратистами Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Брнабич заявила, что Сербия находится в особенно сложной ситуации, поскольку теперь ее европейский путь будет обусловлен отказом от прав на собственную территорию, хотя нигде, ни в одном документе ранее это положение не упоминалось.

«Сложность этого вопроса огромна, и Сербия находится в особом положении, потому что, когда эти страны смотрят на Сербию, они смотрят на нее через зеркало лицемерия, двойных стандартов и позора, но не хотят этого замечать», — сказала Брнабич.

Брнабич также прокомментировала слова хорватского президента Зорана Милановича, который днем ранее на этом же форуме также подчернкнул, что Белград должен отказаться от своей жесткой позиции в отношении своей южной провинции и признать самопровозглашенное Косово.

«Вчера самый большой процент времени был посвящен Сербии на президентской коллегии форума, хотя у нас не было на этом мероприятиии своего представителя. Однако это не мешало им говорить невероятные вещи о Сербии, поэтому мы услышали от Милановича, что Сербии «для ее участия в ЕС необходимо, чтобы она признала Косово», – напомнила Брнабич.

Такого, по ее словам, быть не должно, так как существует только один утвержденный международным сообществом документ о статусе Приштины, которому следует Белград – это резолюция 1244 Совета Безопасности ООН. И там нет речи ни о каком признании.

Ранее Миланович призвал страны Евросоюза «дать понять Сербии, чтобы она выбрала правильную сторону».

«Я не могу представить, чтобы Сербия признала Косово по разным политическим, социальным и историческим причинам. Пока этого не будет сделано, вопрос не будет решен», — сказал Миланович.

По мнению хорватского лидера, пока что Сербия приняла решение «идти своим путем», а не в сторону членства в ЕС.