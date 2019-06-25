Муки ориентации: Мосийчук рассказал, как расставался с Ляшко

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Поводом для ухода нардепа Игоря Мосийчука из рядов «Радикальной партии» Олега Ляшко послужили ссоры вокруг участия в украинских ток-шоу, а также постоянное игнорирование шефом срочных телефонных звонков и СМС своего преданного товарища.

Об этом сам одиозный депутат Мосийчук рассказал в эфире телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За два дня до того, как я вышел из партии, состоялось заседание фракции, на котором присутствовали практически все народные депутаты члены фракции, в кабинете Олега Валерьевича (Ляшко – ред.), и он спросил: «Готов ли ты, Игорь, ходить на эфиры и доносить политику партии?» Я сказал: «Конечно, я это делаю последние четыре с половиной года». Олег Валерьевич сказал: «Мы не можем терять такое мега оружие, как наш Мосийчук, иди, только говори, потому что были случаи, ты на одной программе сказал про создание общественного движения».

Я говорю: «Общественное движение и партия немного разные вещи». Потом у нас был личный разговор, правда, несколько минут, он ещё раз подтвердил, что ходи на все эфиры и всё.

На следующий день меня пригласили на эфир программы «Право на владу» на канале «1+1». Я понимал важность эфира, потому что были озвучены гости – глава Администрации президента Андрей Богдан, Юлия Тимошенко, Садовой и так далее.

Я написал четыре СМС с просьбой встречи Олегу Валерьевичу, ни одного ответа я не получил. Руководствуясь его же просьбой ходить на все эфиры, я пошёл на эфир. Естественно, я поздоровался с Богданом, которого знаю лет десять, естественно, я его не бил палкой в эфире, естественно, свой спич в эфире я начал с того, что сказал: «Мне будет тяжелее всех оппонировать Андрею, потому что я его знаю в разных обстоятельствах, в том числе, защиты нашего общего доброго знакомого Геннадия Корбана, но буду оппонировать», и оппонировал. Но оппонировал, а не бил палкой, не топал, не говорил глупостей, а оппонировал тем вещам, которые я не воспринимаю», – оправдывался нардеп.

«А закончилось тем, что утром я получил СМС, что был очень плохой эфир, ты не должен был туда идти, пропущенные звонки. Я набираю: Олег Валерьевич, я вам писал, я вас просил, хотел посоветоваться, а он мне говорит, что ты должен был спросить у пресс-службы, ты должен был то, я запрещаю тебе ходить на эфиры. После этого я ему говорю: «Ну, тогда, Олег Валерьевич, я понимаю, что вы меня не видите, если не видите, то я пошёл, я выхожу с партии» и так далее. Это был последний мой разговор с Олегом Валерьевичем Ляшко», – драматично закончил «story» Мосийчук.

«После этого он действительно написал: «Не ходи на эфиры» ещё раз, я ему написал, что буду идти на мажоритарку, и не забывайте, что у меня есть своя жизнь, своя семья, ну и прекратите мне, в культурной форме, раз разошлись, то разошлись. Но я хочу подчеркнуть, что с огромным уважением и благодарностью отношусь к Олегу Валерьевичу Ляшко», – поспешил добавил он.

Ведущая телеканала не удержалась и спросила, каким образом нардеп увязывал свою позицию непримиримого борца с любыми проявлениями ЛГБТ и репутацией гомика Олега Ляшко.

«Смотрите, я буду формулировать деликатно, вы же знаете, что касаемо вашего бывшего лидера были определённые видео и так далее, и мне казалось, что вы должны лояльно относиться к таким вещам (гомосексуализм – ред.), а вы так достаточно резко настроены», – отметила ведущая.

«На сегодняшнем эфире и в большинстве эфиров, где я бываю, меня журналисты спрашивают про это видео, но я не верю. Я считаю, что оно сфабриковано, я считаю, что оно сфальсифицировано», – заявил Мосийчук.

«Вы не верите, что в этом видео выступает Олег Ляшко, это какой-то другой человек там сидит?» – уточнила журналистка.

«Я думаю, что видео сфальшивлено. Я ему верю! Он говорил, я ему верю, я не могу не верить Олегу Валерьевичу!» – настаивал нардеп.

«Ну, «сфальсифицировано»: значит, другой человек, двойник какой-то сидит или, возможно, там наложена звуковая дорожка другая. Что вы имеете в виду, когда говорите «сфальшивлено»?» – давила ведущая.

«Я думаю, что об элементах фальсификации вам надо у Олега Валерьевича спросить», – не сдал своего экс-патрона Игорь Мосийчук.