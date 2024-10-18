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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что объявит о своем решении ехать в Казань на саммит БРИКС или нет 20 или 21 октября. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, после церемонии, приуроченной к годовщине сербской спецслужбы БИА.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сербский президент посетил сегодня офис БИА (Агентства безопасности и информирования) в Белграде, чтобы поздравить представителей спецслужбы с их профессиональным праздником и 22-ой годовщиной со дня образования на месте югославского Управления государственной безопасности.

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«Если я скажу, что еду в Казань, это будет воспринято как конец европейского пути Сербии, что Сербия приняла решение и уничтожила себя. Если я скажу другое, это воспримут, как «Вучич предал русских», – сказал заявил Вучич.

Он добавил, что, чтобы он ни сделал, его всегда будут винить те, кто, по его словам, не имеет никакой идеологии, а лишь ищут повод напасть на него. Кроме того, Вучич заявил, что ожидает много важных переговоров 20 октября – в этот день в Сербию прибудет король Эсватини и другие гости, поэтому следующая неделя будет одной из самых интересных.

«Я никогда еще не ощущал подобного давления со стороны различных иностранных организаций, как сейчас…. В любом случае, Сербия, будучи в непростом положении, находится в такой ситуации, что может сама выбирать то будущее, которое станет для неё наилучшим вариантом», – отметил президент Сербии.