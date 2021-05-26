Мультик про Петрова и Боширова «взорвал» Сеть

26.05.2021, Москва, Игорь Петров

История «героев-разведчиков» из ГРУ выходит на новый этап. В сети помимо многочисленных мемов начал распространятся забавный мультфильм про Петрова и Боширова, снятый по мотивам стишка, месяц назад бродившего по интернету.

Сюжет его прост – именно два героя «дела Скрипаля» ответственны за все проблемы Запада на российском направлении. Вместе с тем, со времен появления стиховорения «Это Путин виноват» в 2014 году едва ли в рунете появлялся такой же поэтический хит.

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Что характерно, сотрудник разведки – профессия вовсе не комическая. Пожалуй, кроме нелепого Остина Пауэрса и пары других, не самых удачных пародий на «Бондиану», едва ли можно вспомнить действительно популярных и положительных комических героев из спецслужб. Однако, западная пропаганда сама создала образ двух ребят, которые ездят по миру и выполняют самые ответственные задания Путина. Видимо, в ближайшие годы мы не узнаем, имели ли на самом деле отношение к спецслужбам Петров и Боширов, или, что вероятнее, им просто не повезло оказаться в ненужном месте в ненужное время.

Но нужно признать, что для российских спецслужб вся эта нелепая пиар-компания оказалась очень выгодной. Петров и Боширов пришли на смену Судоплатову, взорвавшего коробкой конфет украинского националиста Коновальца, и Меркадеру, зарубившего Троцкого ледорубом. При этом, популярность у героев мемов о разведчиках куда выше. Да и история с «Новичком», которым упорно не удается никого отравить до конца, начинает играть на имидж России. Русские, мол, никого не травят до смерти, только пугают, но очень эффективно.

Более того, история Петра Верзилова показала, что сами представители российской оппозиции мечтают доказать факт отравления, ведь это поднимает их статус в кругу себе подобных и дает возможность недельку-другую подлечится в комфортабельной берлинской клинике «Шарите».

Появившийся вчера вечером на одном из российских телеграмм-каналов мультфильм снят весьма профессионально. Более того, он уже появился в любительском переводе в Сербии и других странах. По словам администрации канала, его прислали «благодарные подписчики», и она с нетерпением ждет продолжения. А, учитывая стремительно меняющуюся политическую обстановку, оно, безусловно будет. Вопрос в том, что теперь сделают неуловимые разведчики? Ведь задач у них много. И появятся ли в новом ролике пресловутые «шпили», ставшие мемами еще во время «дела Скрипаля»?