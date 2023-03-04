«Муму нужно утопить в этом году»: киевский дипломат о России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Важнейшая задача для Украины – убедить Запад, что Россия в нынешнем виде должна прекратить свое существование.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-заместитель директора первого департамента МИД Украины, эксперт киевского «Центра по исследованию России» Сергей Борщевский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Надо поддерживать центробежные национальные движения, а не какую-то «новую Россию». Цель – распад РФ на небольшие национальные государства, демилитаризованные, которые примут обязательства по выплате репараций за агрессию. Важно, чтобы переговоры вели не Украина, а коалиция, сформированная на базе Рамштайна. Тогда украинскому руководству не разрешат ошибиться», – сказал Борщевский.

Он считает, что без наказания России «рано или поздно произойдет реванш».

«Следует понимать, что без Украины нет империи. Российская империя образовалась при Петре I после его победы в Полтавской битве. И доконать ее тоже должна Украина. В 2003 году в Минске российский посол Воробьев разговаривал со мной на улице и говорил, что мы должны быть в одном государстве, пусть даже со столицей в Киеве. Я его спросил: каким будет официальный язык в этом общем государстве? Он ответил: русский. Я сказал: нет, так не пойдет», – вспоминает дипломат.

Издание поинтересовалось его мнением, станет ли 2023-й последним годом войны.

«Медведев может топать ножками и угрожать ядерным оружием, но его применение – это сразу реакция НАТО. Муму нужно утопить в этом году. А дальше разбираться с нашей внутренней ситуацией. Там накопилось много вопросов, требующих общественного внимания. Но это только после преодоления врага. Самое главное – убедить наших партнеров в том, что Россия должна прекратить существование в сегодняшнем формате. Надо провести полную демилитаризацию, уничтожение ядерного арсенала, чтобы на месте Российской Федерации возникли национальные и территориальные образования. Украина и Запад не должны оставлять это по наследству потомкам. Иначе не будет никаких гарантий будущего цивилизованного мира», – резюмировал Борщевский.