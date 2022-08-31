Мурадов: Переход от СВО к КТО – неизбежен

Новости Украины

Военная спецоперация на Украине неизбежно сменит характер на контртеррористическую, поскольку официальный Киев перешел к терроризму и ядерному шантажу.

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся ситуация на Украине приходит к новой фазе, – отметил он. – Это откровенная террористическая власть, которая переходит к методам ядерного шантажа, причём не только Российской Федерации. А очень многих государств, если смотреть на логику того, что делается и как это надо трактовать. Нам, по существу, сказано: у нас в руках есть ядерное оружие, и мы его взорвём, если вы будете продолжать с нами спецоперацию и поддерживать народ, который тяготеет к России. Не просто взорвем, а ничего не оставим. Это терроризм, так шахиды завязывают на пояс взрывчатку и взрываются с ней и со всем, что вокруг. Это поведение шахидов. Очень странно, что нынешнее украинское руководство пришло к таким методам, потому что с такими методами придётся много переформатировать. Можно ли в масштабах спецоперации бороться с государственным терроризмом – это большой вопрос. Это, конечно, руководство нашей страны должно определять, но это уже не те методы. Ограниченными методами, может быть, уже не удастся справиться».

Радиационное облако от Запорожской АЭС накроет не столько Россию, сколько близлежащие страны Европы, пояснил вице-премьер. Кроме того, пострадает мирное население Белоруссии и Новороссии. И, чтобы избежать этих рисков, нужна инспекция МАГАТЭ, которая будет следить на месте за ситуацией, чтобы российских военнослужащих не обвиняли в «самообстрелах и самоподрывах» на станции. Но другие террористические угрозы остаются.

«Переход к контртеррористической операции – это вопрос государственного руководства. Как аналитик, я оцениваю, что все на грани того, что методами просто спецоперации может и не удастся справиться с ядерным шантажом, с террористическими методами, а они не только ядерные, – подчеркнул Мурадов. – Что значит попытка разбомбить плотины на Каховской ГЭС? Это не только лишить электроэнергии, это смыть все нижестоящие города, включая Херсон, нанести колоссальный вред. Опять же с тем же самым населением, которое ныне существующая власть причисляет к украинцам. Им не нужны эти украинцы, им главное сегодня нанести как можно больший ущерб России. И то, что России придётся все это восстанавливать, они прекрасно знают. Знают, что мы будем заботиться друг о друге и не будем нашу сестру или часть нашего народа отдавать на произвол тех, кто хочет её превратить в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, превратить в используемый материал и инструмент в европейском сообществе, где потеряны ценности. Мы видим на освобождённых территориях, как быстро народ начинает просыпаться, и как быстро устанавливаются тесные интеграционные связи».

Вице-премьер попросил не гипертрофировать тему диверсий в Крыму, поскольку пострадавших от них минимальное количество, как и урона инфраструктуре полуострова. Республиканская власть реагирует моментально на эти вызовы, а с военными угрозами справляется армия. Поэтому безопасности, тем более военной или военно-политической, ничего не угрожает. Тем не менее, психологический ущерб есть, и он требует ответного слова.

«Все в Крыму с нетерпением ждут, по каким же штабам будет наконец нанесён удар в отместку за то, что по нашим штабам бьют, бьют по администрациям, убивают руководителей администраций на освобождённых территориях. Я так понимаю, на Западе беспокойство есть, и американцы опять всех своих вывезли, и Зеленский куда-то спрятался, опять вещает откуда-то из бункера. Это показатель того, что о чем-то подозревают, что-то слышали, догадываются. Значит, работа идёт, и мы должны делать из этого простые выводы, что удары по штабам будут. Просто их надо навести эффективно, правильно и мощно. А не стрелять в воздух, хотя выстрел в воздух тоже иногда имеет значение, – уточнил Мурадов. – И вот эти штучки: дрончик запустят, он что-то уронил над зданием штаба Черноморского флота, стекла вылетели, и на весь мир начинается, что «нифига у русских не получается бить по штабам, а мы бьём по штабу Черноморского флота». И психологическое значение эти вещи тоже имеют. Поэтому нам рано или поздно придётся в серьёзном объёме выполнять свои обещание об ударах по штабам. Но это уже тема военных, они знают, по каким штабам и когда надо бить».