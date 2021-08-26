Мурадов: «Зеленский отработал заказ США по Крыму»

26.08.2021 09:55 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина – это инструмент против России в руках её соперников, то при первой же поломке этот инструмент попросту выбросят.

Об этом на пресс-конференции в Москве по итогам киевского форума «Крымская платформа» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вашингтон в рамках своей долгосрочной стратегии подрыва позиции России, недопущения её восстановления в виде серьёзного конкурента США, описанной в разных книжках Бжезинского и всеми остальными, предпринял меры к тому, чтобы создать стратегию очередную, которая бы исполнялась Украиной как инструментом в руках США. Исполнялась в том виде, чтобы создавать напряженности большие в отношениях с РФ в черноморском регионе и шире – в европейском, если надо вести дело к конфликтности, к кризисным ситуациям. Короче говоря, вот этот регулируемый хаос, кризис – это всё очень нравится в Вашингтоне», – сказал представитель Крыма.

«Вашингтон в лице USAID [занимающегося организациями «цветных революций» и продвижением американского влияния и идеологии по всему миру], известной компании, заказала так называемую концепцию этой самой «Крымской платформы по «деоккупации» Крыма. Я обязательно к этому добавляю – от народа Крыма деоккупации. И исполнителем была компания Chemonics. Это всё документы опубликованы. Они имеются в открытом доступе», – отметил постпред.

«Проплаченная концепция была подготовлена по заказу USAID компанией Chemonics, и эта концепция была положена на стол президенту Украины Зеленскому, который, недолго думая, её подписал, взял на вооружение. Но раз Украина инструмент в руках наших противников, то этот инструмент может очень быстро сломаться и его очень просто выбросят»,– добавил Мурадов.