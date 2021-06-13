Мураев – новая марионетка для обмана Юго-Востока?

13.06.2021, Харьков, Александр Буров

Новости Украины

В последнее время на Украине участились заочные пикировки Евгения Мураева с Вадимом Рабиновичем. То, что личные отношения этих двух джентльменов давно стали «высокими», ни для кого не секрет. Но их сегодняшняя линия соприкосновения выявляет возможные очертания будущих политических диспозиций.

Во всяком случае, Рабинович уже вовсю старается привлечь внимание к тому, чего еще не начинал делать Мураев. Никто не торопится закрывать вакансию «партии Юго-востока», но мир уже слухами полнится.

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Мураев, в свою очередь, опровергает какие-то заявления Рвбиновича, о которых последний вряд ли подозревает.

Так они и жили все эти годы — после того, как не поделили партию «За жизнь».

В недавней программе «Хард с Влащенко» возбудил Мураева невинный вопрос ведущей о выборах мэра Харькова. Он решил ответить не Влащенко, а своему закадычному оппоненту: «Вадим Зиновьевич Рабинович, я не собираюсь, не надо писать об этом в Telegram-каналы».

Дальше Мураев объясняет, почему не будет участвовать в выборах городского головы Харькова: «Страна меняется в Киеве. Поэтому мои планы — менять страну».

Амбиции — важный аргумент, конечно. Замахнуться на серьёзное дело, раскрутить партию, которая зайдет в парламент, — это по-взрослому. Но сколько для этого у «папы римского» дивизий?

И здесь стоит вернуться к фейсбучному посту, написанному Вадимом Рабиновичем еще в конце мая. Сопредседатель ОПЗЖ утверждает, что в офисе президента «запускают сразу несколько политических проектов, чтобы подобрать избирателей Юго-Востока, разочаровавшихся в Зеленском, причём разные группы в окружении Зеленского делают ставку на разные политпроекты».

Рабинович пишет, что ставка на партию Мураева сделана главой ОП Ермаком. «Его идея заключается в том, чтобы под вывеской «Наши» собрать известных мэров городов, большинством из которых будут креатуры Рината Ахметова». По версии Рабиновича, это будет левый проект под давним мураевским лозунгом о борьбе с олигархами.

И здесь первая неувязка. Если партия собирает под знаменем «Наши», допустим, таких людей, как Вадим Бойченко, мэр Мариуполя, то понятно, что это делается с благословения Ахметова и в его интересах. Но тогда лозунг о борьбе олигархами не работает.

Где-то Рабинович попал пальцем в небо: то ли относительно лозунгов мураевской партии, то ли относительно ее основного состава.

Возможно, уже с поправкой на эти прогнозы Вадима Зиновьевича, в июньском эфире программы «Межа» на канале «Наш» Евгений Мураев декларирует нечто обратное. Он подверг критике президентский законопроект «об олигархах».

Да и в заголовок этого ток-шоу с Владимиром Полуевым и Анной Степанец вынесена цитата из Мураева: «Зеленский — главный олигарх в стране».

Если учесть, какое количество СМИ и телеканалов подмято президентом под себя, то мысль Мураева абсолютно верная. Если посчитать все ништяки по ходу борьбы с коронавирусом, от реализации проекта «Большая стройка» и прочих афер власти, то мысль вдвойне верная.

Более того, в эфире собственного канала «Наш» Мураев озвучивает факты, неприятные офису президента. Например, говорит о том, что депутаты из парламентской фракции «Слуга народа», получают в конвертах уже не 5 тысяч долларов (как поначалу), а 25 тысяч. Причем в Офисе президента.

Можно, конечно, предположить и маскировочные действия, которыми сопровождается запуск политического проекта. Офис президента закрывает глаза на «прогоны» в свой адрес и не трогает канал «Наш», предоставляя Мураеву полноценную возможность доказывать Ахметову перспективность собственной партии.

Негласный кастинг по вычленению политической силы, которую «господин назначит своей любимой женой», уже проводится по всему радужному политическому спектру перед ясными очами Рината Леонидовича. Причем вероятно, что сам Ахметов весь этот смотр и не заказывал, а это лишь инициатива участников.

Чем-то подобным выглядит опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в последние дни мая и первый день июня.

Предсказуемо четыре верхние строки в рейтингах занимают партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Батькивщина». Но куда интереснее, каким непарламентским политическим силам КМИС рисует проходные результаты на выборах в Раду. Пятипроцентный барьер преодолевают «Сила и честь» Игоря Смешко и соратника его Гордона (среди всех — 6,9%; среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать, — 8%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,1% и 5,8%) и Радикальная партия Ляшко (4,4% и 5%).

Близки к попаданию в парламент мураевские «Наши» (4% и 4,6%) и «Партия Шария» (3,9% и 4,5%).

Ольга Шарий в своем тлг-канале так прокомментировала эти результаты: «Опрос под названием: «Ринат Леонидович, мы вас любим, поделитесь миллиончиком»».

Действительно, Смешко, Гордон, Гройсман, Ляшко — это просто какие-то персонажи «ахметовского квартала», которые просто живут на канале «Украина 24». То есть это те самые корзины, в которые намерен раскладывать яйца Ахметов. Многое говорит о том, что билет в клуб выдан и Мураеву.

Интересно, все ли перечисленные скидывались на опрос КМИС. Или кто-то на шару пропетлял?

Между тем закономерное недоверие к таким результатам опроса (в одну калитку) не отменяет наметившейся тенденции. Такая политическая конфигурация может быть не только дорожной картой для Ахметова. Здесь явно прослеживается и замысел офиса президента: то, к чему нужно стремиться.

Именно такого расклада вожделеют Ермак и его коллеги. ОПЗЖ отодвинута на третье место. «Наши» отгрызают избирателей у ОПЗЖ и «Партии Шария». Поэтому даже попадание партии Мураева в парламент устраивает власть. Нежелательны для офиса президента два других варианта: если «Наши» вообще не участвуют в парламентской гонке, или если результат мураевцев будет мизерным, не наносящим урона ОПЗЖ и «Партии Шария». Но оптимален для власти как раз тот результат, который нарисовал КМИС.

Поэтому можно допустить, что результаты опроса были заказаны не кем-то из ахметовских конкурсантов, а непосредственно офисом президента. Звучит подсказка: «Ринат Ленонидович, ну же, решайтесь! Пора вложиться в таких достойных граждан!»

«Слуги народа» с их падающим рейтингом по факту могут получить соседями по парламенту тот политический сброд, который легко войдет в коалицию с ними: Смешко, Ляшко и Гройсман.

Можно напомнить, что до сих пор участие Мураева в избирательных баталиях мешало более тяжеловесным дядям одной с ним политической окраски (за исключением сольных успехов на парламентских выборах по мажоритарному округу в 2012 и 2014 годах).

На парламентских выборах 2019 года он возглавлял список Оппоблока, который со своими тремя процентами пролетел мимо Рады, погадив на плечи вождям ОПЗЖ. На президентских выборах примерно то же самое сделал Александр Вилкул (в пользу которого снялся Мураев): отгрыз четыре процента у Юрия Бойко. И примерно этого задела не хватило Бойко для того, чтоб опередить Порошенко и выйти во второй тур. Надо учесть, что какая-то часть избирателей Юго-востока, понаблюдав за разногласиями Бойко и Вилкула, предпочла уже в первом туре поддержать Зеленского.

То есть, эту нехитрую арифметику оттягивания голосов могут и дальше юзать в своих интересах нынешние власти. Тот же Рабинович утверждает, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко поддерживает проект «Наш край». Но здесь как раз есть большие сомнения, что из этого роя что-то выгорит — с оглядкой на ограниченные профессиональные и умственные способности Кирилла Владленовича.

А вот проект Мураева может отведенную ему задачу выполнить. Тут появляются вопросы: но ведь и амбициозный Мураев может воспользоваться возможностью и подкорректировать собственную миссию, уйти в вольное плавание. Всё может быть. Но для начала хотелось бы увидеть актив партии.

А то у юго-восточных политиков из ахметовского лагеря в последнее время одинаковые манеры — что у Добкина, что у Мураева: не команду предъявлять, а собственное лицо в «Харде с Влащенко» на канале «Украина 24». После второго дубля такая работа над политическим имиджем начинает раздражать избирателя с Юго-востока, после третьей попытки — подбешивать.

Рабинович верно заметил: «У Евгения Мураева нехватка первых лиц: из узнаваемых фигур есть только сам Мураев». И добавляет, что первая десятка «Наших» будет состоять из людей, которых навяжут лидеру. Но ведь еще не факт, что Ахметову понадобится эта игрушка, а не другая. И теоретически возможен, например, альянс Мураева с Андреем Портновым, Еленой Лукаш. Тогда появятся и узнаваемые фигуры.

Вспомним, каким комментарием Евгения Мураева сопровождалось в 2018 году расставание с каналом, который принадлежал его отцу: «NewsOne передан в управление известному юристу и просто хорошему человеку, с которым мы видим мир одинаково живописно, Андрею Портнову. Теперь он будет осуществлять всю деятельность по управлению и регулированию информполитики». Канал отдавали на три года, но вскоре его владельцем стал соратник Медведчука. Мураев с Медведчуком — на ножах. Но с Портновым, возможно, по-прежнему «видит мир одинаково живописно».

Понятно, почему Вадим Рабинович ревниво следит за тем, как Мураев закладывает фундамент возможного партийного строительства. Значительная часть аудитории закрытых медведчуковских каналов досталась на блюдечке мураевскому каналу «Наш». И это, прежде всего, избиратели Юго-востока.

Но соратникам Медведчука стоило бы задуматься не только над тем, сколько зрителей у них подрубил «Наш». А прикинуть, например, какое количество избирателей Юго-востока оттолкнули некоторые деятели ОПЗЖ.

Бежавший из Донецка украинский блогер Денис Казанский пишет: «После ослабления Медведчука монопольное влияние в партии получил глава исполкома ОПЗЖ Сергей Левочкин. Еще в начале весны стало известно, что за последние месяцы Левочкин стал одним из самых доверенных людей на Банковой (главные его контактеры — это руководитель ОП Андрей Ермак и его советник, политтехнолог Михаил Подоляк)».

Разумеется, Казанскому верить — себя не уважать. Но это может быть как раз тот один из ста случаев, когда он не врет.