Мураев оскорблен шантажом Байдена

26.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Заявление помощника госсекретаря США Джорджа Кента о том, что президент США Джозеф Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому лишь после того, как Украина предпримет определенные действия, звучит оскорбительно для украинцев.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил лидер партии «Наши», народный депутат Украины 7-8 созывов Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он говорил о том, что «звонок Байдена Зеленскому вы получите, когда США увидят, что вы идете по пути реформ».

Ну, я не знаю, для какого «индейца» звонок «шерифа» является наградой. Но для меня как для взрослого уже сформировавшегося украинца это звучит оскорбительно. Я понимаю, что США – сверхдержава, понимаю, что это одна из первых экономик мира, что это страна с огромной армией, с базами по всему миру. Но почему я должен раболепствовать перед ней?

Скажите, чем США помогли Украине? Они разжигали здесь и поддерживали тот режим, который установился в нашей стране после Майдана. Они оказывали военную помощь чтобы конфликт протекал на нашей территории.

Все до одной страны преследуют исключительно свои цели, не цели партнеров, не цели друзей. Вы переживаете за Сомали и Никарагуа? А Штаты к нам относятся как к этим странам. И на самом деле уровень ВВП на душу населения не сильно ушел. Мы – всего лишь инструмент, удобный, податливый. Да еще и лебезящий – все смотрят в сторону дяди Сэма как в сторону божества», – сказал Мураев.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в интервью «Голосу Америки» заявил, что разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится уже в ближайшее время, однако этот звонок должен быть подкреплен действиями.