Мураев плачется, что Медведчук уничтожил Оппоблок

01.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Раскол у бывших «регионалов» произошел после возвращения в политику бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мураев подчеркнул, что выступает за объединение всех представителей юго-востока Украины в один политический блок.

«Я был категорически против, когда возник конфликт между Рабиновичем и Левочкиным. Если вы поднимете все мои выступления и все остальное, я никогда этот конфликт не поддерживал и как раз говорил об объединении всех здравомыслящих сил.

Но, если мы заговорили о «Партии регионов», я хочу напомнить, что Виктора Медведчука там никогда не было. И именно с его появлением начали происходить удивительные дела с «Оппоблоком». Не кто-то его расколол, а именно вот это объединение в «ОПЗЖ» раскололо ту партию, которая была по сути правопреемником «Партии регионов», судя по составу народных депутатов и политиков, которые в ней присутствовали», – заявил Мураев.

При этом политик подчеркнул, что без голосов избирателей из Крыма и Донбасса представители юго-востока не смогут завоевать большинство мест в Верховной раде.

«Нет у юго-востока столько голосов, чтобы победить все то, с чем мы боремся в последние шесть лет. Ну нет у нас Крыма и нет Донбасса. Даже, если мы все объединимся, то с идеологией юго-востока мы возьмем максимум 30%. 70% будет все та же галичанская идеология, которая по сути делает страну неонацистской, по-другому я это не назову», – резюмировал политик