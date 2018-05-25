25.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Мнение, Политика, Украина

Мураев плачется, что при Порошенко Украина потеряла суверенитет


Падение экономики, сокращение населения, потеря территорий и упадок промышленности – таковы итоги четырехлетнего правления президента Петра Порошенко.

Такую оценку деятельности нынешнего президента дал в эфире собственного телеканала NewsOne нардеп Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина удерживается на плаву благодаря внешнему управлению из США и постоянным кредитам МВФ.

«ВВП страны упал вдвое, зарплаты сократились в полтора раза, мы потеряли треть своих лесов, мы потеряли 7% территории, мы потеряли 6 миллионов граждан, которые проживают на территории Крыма и Донбасса. 9 миллионов наших граждан работают заграницей. Разрушена полностью банковская система, гривна девальвировала в три раза. Мы потеряли собственный суверенитет и то, что говорят, что у нас есть страна – нашей страной управляют из Соединенных Штатов Америки, благодаря Госдепартаменту США и благодаря Международному валютному фонду, буквально все законы и все реформы пишутся под диктовку международных организаций», – заявил Мураев.

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