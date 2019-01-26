Мураев повторил самостийные бредни про «возвращение Крыма»

26.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Играющий роль «оппозиционера» депутат Верховной Рады Евгений Мураев присоединился к хору украинских политиков, которые продолжают вешать лапшу избирателям о некоей теоретической возможности возвращения Крыма под контроль Киева.

В эфире «Громадского радио» Мураев огласил свой сценарий по полуострову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращение Крыма – это самый сложный вопрос, и решать его придется после конфликта на Востоке Украины. Нужно четко отдавать себе отчет, что для России Крым – это стратегический объект. Не люди, которые там проживают и даже черноморский шельф, а именно Крым и акватория Черного моря, поскольку это вопрос оборонной доктрины Российской Федерации. Пока существует та форма управления и политики, которые сегодня управляют из Москвы, о речи возвращении этого полуострова они вести не будут.

Военного решения у нас нет, поскольку бюджет министерства обороны РФ намного больше, чем весь бюджет Украины и, в том числе, это ядерная страна. Я уверен, что в определенном периоде времени здесь можно найти решение и формы, при которой мы не почувствуем разницы, чей он де-юре», – заявил политик.

«Самое главное, понимать, что не все граждане, которые проживают на территории Крыма, захотят вернуться в Украину. В страну, которая взрывала им электрические опоры, устроила продуктовую блокаду, отключила водные каналы. И за всем этим стоят представители из Киева. Не было возбуждено ни одного уголовного дела, а значит – это официальная позиция Украины», – добавил Мураев.

Также он признал, что уровень жизни в «оккупированном» Крыму значительно выше, чем на Украине.