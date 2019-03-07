Мураев решил соскочить

07.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии “Наши” Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает “Интерфакс-Украина”

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“Я снимаю свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула”, – сказал Мураев.

Отметим, что Александр Вилкул – представитель одной из частей расколовшегося “Оппозиционного блока”, которая ориентируется на олигарха Рината Ахметова.

Еще один кандидат, ориентирующийся на тот же юго-восточный электорат, что и Мураев с Вилкулом, – Юрий Бойко (“Оппозиционная платформа – За жизнь), действующий в связке с экс-главой АП Леонида Кучмы Виктором Медведчуком.

Ранее Мураев, Вилкул и Бойко – выходцы из Партии регионов – обвиняли друга в сотрудничестве с президентом Порошенко. Пока теоретические шансы на выход во второй тур сохраняет Бойко, который, согласно последним опросам, держится на четвертом месте. Рейтинг Мураева и Вилкула, как показали опросы, не превышает двух процентов.

7 марта – это последний день, когда можно подать заявление в ЦИК и сняться с выборов, поскольку завтра ЦИК утверждает окончательный список кандидатов. Выборы пройдут 31 марта