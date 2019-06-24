Мураев вызвал Бойко на дуэль

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер партии “Наши” и первый номер в списке “Оппоблока” на парламентских выборах сделал неожиданный ход – вызвал фронтмена Оппоплатформы “За жизнь” Медведчука-Раиновича Юрия Бойко на публичные дебаты для того, чтоюы “расставить все на свои места”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Мураев написал на своей страничке в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“На каждой встрече люди задают один и тот же вопрос: почему мы не объединяемся с партией Медведчука-Рабиновича-Бойко? У нас есть на это ответ и даже не один. Нельзя быть вместе с теми, кто привел к власти Порошенко и пытался оставить его на второй срок. Не получится “объединить усилия” с людьми Порошенко, которым коллеги продали половину списка. Мы не видим мир одинаково с откровенными нацистами, оказавшимися там же. Прежде всего – с Ильей Кивой”, – написал политик.

По его словам, “не хочется копаться в этой грязи, но и позволить позорной власти, разорвавшей страну, опять проползти в Раду несколькими колонами, спрятавшись за спинами псевдооппозиционеров, мы тоже позволить себе не можем”.

Как считает Мураев, Юрий Бойко, на рейтинг которого работал весь Оппозиционный блок последние пять лет, стал инструментом в руках партнеров по бизнесу – Медведчука и Порошенко.

“Жаль, что из лидера он превратился в банальную ширму, прикрывающую подлость и обман. Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину и Порошенко они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято”, – добавил Мураев.

“Пора срывать маски”, – уверен фронтмен списка Оппоблока.

“Возможно, у Юрия Бойко хватит смелости, и он попробует сам объяснить свои действия. Проявить себя лидером, которого изображает реклама. Я предлагаю первому номеру списка политического проекта “Оппозиционная платформа – За життя” ответить все вопросы в ходе честного диалога. Я готов к любым встречным вопросам. Давайте, наконец, публично объясним причины, которые держат нас порознь. Расставить точки на “i” по всем злободневным вопросам. Люди ждут от нас честных ответов. И я готов к дебатам в любое время и на любом канале. Включая, конечно, купленные Медведчуком”, – резюмировал Мураев.

Напомним, два осколка распавшегося минувшей осенью Оппозиционного блока идут на выбору в Раду разными колоннами. Грцппа “газовиков” Фиртаща-Левочкина-Бойко обьединидась с пророссийским лоббистом Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем из партии “За жизнь”, а Евгений Мураев и “донецкая” часть Оппоблока, орикнтированная на Рината Ахметова обьединилась с партией мэров крупных городов Украины “Доверяй делам”, первую скрипку в которой играют гоиродские головы Харькова, Одессы, Запорожья, Мариуполя и Ужгорода.