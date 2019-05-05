Мураев записал обращение к Зеленскому с требованием начать действовать

05.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

«Война должна быть окончена, и это зависит от вас», — с такими словами обратился нардеп и лидер партии «Наши» Евгений Мураев к Владимиру Зеленскому, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видеообращение Мураева опубликовано на его странице в соцсети.

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По мнению политика, новому президенту следует выслушать все стороны конфликта и инициировать прямые переговоры.

«Только прямые переговоры приведут к долгожданному результату, — заявил Мураев в своём видеообращении. По его мнению, вести переговоры с Россией должны послы и кадровые дипломаты, а не бизнесмены и кумовья. «Вы можете и должны говорить с Донбассом, с нашими гражданами, со всеми сторонами конфликта», — подчеркнул лидер партии «НАШИ».

В то же время он отметил, что люди, проголосовавшие за Зеленского, верят в него, надеются на перемены и считают, что «темные времена остались позади».

«Помните, намного легче погасить свет внутри, чем развеять тьму вокруг. Хотели в историю? ДействуйТе», — заявил Мураев, копируя лексику и интонации новоизбранного президента когда тот вызывал Порошенко на дебаты.

Напомним, в намтоящий момент фракции Рады умышленно затягивают проведение инаугурации нового президента, боясь возможного роспуска парламента. На вчерашней встрече Зеленского с главами фракций он предложил свою дату инаугурации – 19 мая. Только после инаугурации Зеленский получит юридические полномочия главы государства и право принимать решения.