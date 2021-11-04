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04.11.2021 08:37 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Мураховский объяснил, почему Белоруссия получит С-400 позже Турции

Белоруссия получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 по тем ценам, по которым этот комплекс идет...

Белоруссия получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 по тем ценам, по которым этот комплекс идет в армию РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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У него поинтересовались, почему ближайший союзник РФ Белоруссия получит С-400 позже Турции.

«Необходимость этой системы в своей военной доктрине определяют сами белорусы — согласно своим потребностям и финансовым возможностям. И мы ведь не бесплатно Минску поставляем эти ЗРК. Хотя и не по тем ценам, по которым С-400 идут на «общий» внешний рынок — а по тем ценам, по которым получают данные комплексы наши собственные Вооруженные силы», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Издание обратило внимание на информацию об интересе за рубежом к комплексам С-500.

«После того, как эта зенитно-ракетная система будет принята на вооружение в ВС РФ, на ее поставки могут рассчитывать и другие страны. Для экспортного варианта этой системы формируется специальный экспортный паспорт. С ним специалисты Рособоронкэкспорта и ФСВТС ездят и заключают всякие предварительные соглашения для формирования портфеля заказов», – добавил Мураховский.

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